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Başkan Yalçın'dan ziyaretler



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Bilecik'te bir takım ziyaretlerde bulundu.

Ziyaretleri kapsamında ilk olarak İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hacı Dursun Yıldız'ı makamında ziyaret eden Yalçın, umre ziyareti hakkında hayırlı olsun dileklerini iletti. Başkan Yalçın Yıldız ile ilçenin tarım hayvancılık konuları hakkında karşılıklı istişareler gerçekleştirirken İl Müdürü'nün Pazaryeri ilçesine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti. Başkan Yalçın ardından görevine yeni atanan Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Adem Bedir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Burada da sohbet havasında karşılıklı istişareler gerçekleştiren Başkan Yalçın Bilecik ziyaretlerine son verdi.

(CKT-CY-Y)



01.02.2017 13:35:07 TSI

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