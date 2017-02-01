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Burhaniye'nin 2016 nüfusu 57 bin 800 olarak açıklandı



(Fotoğraflı)



Emrah Elmas

BALIKESİR (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre 31 Aralık 2016 itibari ile Burhaniye'nin nüfusu 57 bin 800 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçları açıklandı. TÜİK verilerine göre 31 Aralık 2016 itibari ile Burhaniye'nin nüfusu 57 bin 800 oldu. Burhaniye'nin nüfusu bir önceki yıl 57 bin 090 olarak açıklanırken bir senede 710 kişi nüfus artışı yaşadı.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre Burhaniye'nin en büyük mahallesi 9 bin 301 kişinin ikamet ettiği Bahçelievler Mahallesi olurken 19 kişinin ikamet ettiği Çallı Mahallesi en küçük mahallesi olarak istatistiklere geçti. 2015 yılı ile 2016 yılına kıyasla 302 kişi ile en çok nüfusu artan mahalle yine Bahçelievler Mahallesi olurken 97 kişi ile en çok nüfus kaybı yaşayan mahalle ise Pelitköy Mahallesi oldu.

(EME)



01.02.2017 13:35:40 TSI

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