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YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
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Canan Karatay, sağlıklı beslenmeyi anlatacak

01 Şubat 2017 Çarşamba, 13:31
Canan Karatay, sağlıklı beslenmeyi anlatacak
Canan Karatay, sağlıklı beslenmeyi anlatacak

(Fotoğraflı)

Toprak Akkaya
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde, beslenme ile ilgili tavsiyeleriyle ezber bozan Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, söyleşi için 4 Şubat Cumartesi günü saat 14:00'te Atatürk Kültür Merkezi'nde vatandaşlarla bir araya gelecek.
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Prof. Dr. Canan Karatay'ın sunum eşliğinde bir söyleşi gerçekleştirecek. Söylediği ve önerdikleriyle gündem oluşturan bir isim olan Prof. Dr. Karatay, Türk Tabibler Birliği, Türk Kardioloji Derneği, Fellow of the Scientific Council of International Colege of Angiolog (FICA), Avrupa Tıp Eğitimi Derneği (Association for Medical Education in Europe-AMEE), Uluslararası Tıp Eğitimi Derneği (An International Association Medical Education), Uluslararası Kadın Rektörler Komitesi üyelikleri bulunuyor. Dinleyicilerin sorularını da cevaplaması beklenen Prof. Dr. Karatay'ın 2 kitabının ise ücretsiz dağıtımının yapılması planlanıyor.
Halk Arenası ertelendi
Öte yandan 3 Şubat Cuma günü gerçekleşeceği duyurulan Halk Arenası programı, teknik nedenlerden dolayı 24 Şubat Cuma günü saat 20:00'ye ertelendi. Etkinlik Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.
(GD)

01.02.2017 13:36:46 TSI
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