YEREL HABERLER / ÇANAKKALE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Canan Karatay, sağlıklı beslenmeyi anlatacak

Canan Karatay, sağlıklı beslenmeyi anlatacak



(Fotoğraflı)



Toprak Akkaya

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde, beslenme ile ilgili tavsiyeleriyle ezber bozan Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, söyleşi için 4 Şubat Cumartesi günü saat 14:00'te Atatürk Kültür Merkezi'nde vatandaşlarla bir araya gelecek.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Prof. Dr. Canan Karatay'ın sunum eşliğinde bir söyleşi gerçekleştirecek. Söylediği ve önerdikleriyle gündem oluşturan bir isim olan Prof. Dr. Karatay, Türk Tabibler Birliği, Türk Kardioloji Derneği, Fellow of the Scientific Council of International Colege of Angiolog (FICA), Avrupa Tıp Eğitimi Derneği (Association for Medical Education in Europe-AMEE), Uluslararası Tıp Eğitimi Derneği (An International Association Medical Education), Uluslararası Kadın Rektörler Komitesi üyelikleri bulunuyor. Dinleyicilerin sorularını da cevaplaması beklenen Prof. Dr. Karatay'ın 2 kitabının ise ücretsiz dağıtımının yapılması planlanıyor.

Halk Arenası ertelendi

Öte yandan 3 Şubat Cuma günü gerçekleşeceği duyurulan Halk Arenası programı, teknik nedenlerden dolayı 24 Şubat Cuma günü saat 20:00'ye ertelendi. Etkinlik Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

(GD)



01.02.2017 13:36:46 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER