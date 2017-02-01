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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Dutlucalılar asker uğurladı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 13:32
Dutlucalılar asker uğurladı
Dutlucalılar asker uğurladı

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, kırsal Dutluca mahallesinden askere giden 5 genç törenle birliklerine uğurlandı. İlçe Otogarında otobüslere bindirilen gençleri uğurlamak için gelenlerden Muhtar Hüseyin Yılmaz, askerler için hayır düzenlendiğini söyledi.
Burhaniye otogarında, dün gece asker uğurlama töreni vardı. Dutluca mahallesinden Hüseyin Atıcı, Mehmet Yıldız, Yusuf Temel, Abdulkadir Taşköprü ve İsmail Demiralay, acemi birliklerine gönderildi. Gençleri uğurlamak için onlarca vatandaş otogara geldi. En büyük asker bizim asker sloganları ile otobüslere bindirilen gençlerin uğurlanışı sırasında duygusal anlar da yaşandı. Asker adayı gençlerle teker teker kucaklaşan Dutluca Muhtarı Hüseyin Yılmaz, "Bu gün 5 gencimizi askere uğurladık. Hepsine hayırlı teskereler diliyorum. Geçtiğimiz hafta mahallede bu gençlerimiz için hayır yaptık. Şimdi ise uğurlama törenine onlarca komşu katıldı. Mahallemizdeki birlik ve beraberlikte ne kadar övünsek azdır" dedi.
(FT-EME)

01.02.2017 13:37:08 TSI
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