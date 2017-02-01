01 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Burhaniyeli taksiciler yazı bekliyor

01 Şubat 2017 Çarşamba, 13:33
Burhaniyeli taksiciler yazı bekliyor
Burhaniyeli taksiciler yazı bekliyor

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, kış aylarının en soğuk günleri yaşanırken, işlerin durgunluğundan yakınan taksicilerde yazı beklemeye başladı. Son aylarda bol düşen yağışların yolları bozduğunu anlatan taksiciler, yol bakım ekiplerinden ilgi beklediklerini anlattı.
Burhaniye yöresinde bol düşen yağmurlar, zeytinde bol ürün umudunu artırırken, bozulan yollarda sürücüleri sıkıntıya soktu. Altınyol ve Cezaevi yollarında oluşan çukurlar taksicilerin de şikayetlerine neden oldu. Belediye taksi durağında çalışan Adnan Karakaş İsmet Altay ve Halil Yılmaz, aşırı yağışların yolları bozduğunu söyledi. Bozulan yollara malzeme dökülmesini isteyen taksiciler, bozulan yolların kazalara neden olabileceğini uyarısını yaptı.
(FT-EME)

01.02.2017 13:38:40 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

EMİTT'in Burhaniye'ye kazanımları kısa sürede kendini gösterdi
YEREL

EMİTT'İN BURHANİYE'YE KAZANIMLARI KISA SÜREDE KENDİNİ GÖSTERDİ
Altınordu'dan Başkan Gençer'e ziyaret
YEREL

ALTINORDU'DAN BAŞKAN GENÇER'E ZİYARET
Dutlucalılar asker uğurladı
YEREL

DUTLUCALILAR ASKER UĞURLADI
Burhaniye'nin 2016 nüfusu 57 bin 800 olarak açıklandı
YEREL

BURHANİYE'NİN 2016 NÜFUSU 57 BİN 800 OLARAK AÇIKLANDI
Burhaniye'de, zeytin görünümlü mekan engellilere satış yeri oldu
YEREL

BURHANİYE'DE, ZEYTİN GÖRÜNÜMLÜ MEKAN ENGELLİLERE SATIŞ YERİ OLDU
Dursunbey AK Parti'de Referandum çalışmaları başladı
YEREL

DURSUNBEY AK PARTİ'DE REFERANDUM ÇALIŞMALARI BAŞLADI
En hızlı büyüyen ilçe Edremit
YEREL

EN HIZLI BÜYÜYEN İLÇE EDREMİT
Büyükşehir'den Bandırma'ya 42 metrelik itfaiye aracı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN BANDIRMA'YA 42 METRELİK İTFAİYE ARACI
Askerler sancaklar ile uğurlanıyor
YEREL

ASKERLER SANCAKLAR İLE UĞURLANIYOR
Büyükşehir personeline sosyal denge tazminatı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR PERSONELİNE SOSYAL DENGE TAZMİNATI
Burhaniye'de zeytincilere 5 ay faizsiz kredi imkanı sağlandı
YEREL

BURHANİYE'DE ZEYTİNCİLERE 5 AY FAİZSİZ KREDİ İMKANI SAĞLANDI
Tarihi hamamın maketini yaptı
YEREL

TARİHİ HAMAMIN MAKETİNİ YAPTI