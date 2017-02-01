Burhaniyeli taksiciler yazı bekliyor
(Fotoğraflı)
Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, kış aylarının en soğuk günleri yaşanırken, işlerin durgunluğundan yakınan taksicilerde yazı beklemeye başladı. Son aylarda bol düşen yağışların yolları bozduğunu anlatan taksiciler, yol bakım ekiplerinden ilgi beklediklerini anlattı.
Burhaniye yöresinde bol düşen yağmurlar, zeytinde bol ürün umudunu artırırken, bozulan yollarda sürücüleri sıkıntıya soktu. Altınyol ve Cezaevi yollarında oluşan çukurlar taksicilerin de şikayetlerine neden oldu. Belediye taksi durağında çalışan Adnan Karakaş İsmet Altay ve Halil Yılmaz, aşırı yağışların yolları bozduğunu söyledi. Bozulan yollara malzeme dökülmesini isteyen taksiciler, bozulan yolların kazalara neden olabileceğini uyarısını yaptı.
(FT-EME)
01.02.2017 13:38:40 TSI
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