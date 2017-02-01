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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Altınordu'dan Başkan Gençer'e ziyaret

01 Şubat 2017 Çarşamba, 13:35
Altınordu'dan Başkan Gençer'e ziyaret
Altınordu'dan Başkan Gençer'e ziyaret

(Fotoğraflı)

Suat Salgın
BALIKESİR (İHA) - İzmir'in en köklü spor kulüplerinden Altınordu'nun yöneticileri Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer'e yönelik nazik bir ziyarette bulundu.
Spora ve sporcuya verdiği değerle dikkatleri üzerinde toplayan Başkan Gençer'e yönelik ziyaret, Altınordu Merkez Futbol Okulu Direktörü İsmail Sütçü, Bölge Futbol Okulları İdari İşler Yönetici Turgay Heptazeler, Bölge Futbol Okulları Oyuncu İzleme Şefi Emre Çelik, Bölge Futbol Okulları Kalite Yönetici Cengiz Kınık tarafından gerçekleşti.
Ziyaret'te Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan ve meclis üyesi Fahri Güren de hazır bulundu. Konuk heyeti oldukça sıcak karşılayan Başkan Gençer, spor konusunda karşılıklı iş birliği yapılmasına yönelik her türlü teklife açık olduklarını belirtti.
(SS-EME)

01.02.2017 13:39:47 TSI
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