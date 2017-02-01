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Kayserispor Başkanı Yönetim Kurulu Üyeleri Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti

01 Şubat 2017 Çarşamba, 13:35
Kayserispor Başkanı Yönetim Kurulu Üyeleri Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti
Kayserispor Başkanı Yönetim Kurulu Üyeleri Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Kayserispor'un yeni yönetim kurulu üyeleri Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.
Sporun özellikle kitleleri peşinden sürükleyen futbol gibi spor branşının toplumsal barışa ve birlik ile beraberliğe vesile olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayserispor'a bu açıdan büyük görev düştüğünü özellikle marka şehir, bölge şehir ve örnek şehirleşme gösteren Kayseri şehrinin bir merkez olduğunu söyledi.
Fenerbahçe galibiyeti için Kulüp yöneticilerini, futbolcuları ve Sergen Hoca'yı hemşerileri adına teşekkür ettiğini bir kez daha yenileyen Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Futbolun kitleleri arası bir barış elçisi olduğunu ve bunun yanında ekonomik katkıları ve ülke ve şehir tanıtımları için bir vesile oluşturduğunu artık herkes kabul etmektedir. Bu açıdan Kayserispor şehrimiz için bir kazançtır. Kayseri ilimizi her hafta adeta sporun güzelliği yanında bir turizm elçisi gibi tanıtımını yapmaktadır. Spor centilmenlik ve oyun ister bu açıdan konuk etiğimiz Fenerbahçe takımı ile çok iyi bir karşılaşma ve doya doya bir futbol 4 gol atarak sporun gereğini yerine getirdiniz. Her takım sahaya yenmek için çıkar biz de Kayseri tek yürek olarak oynadığımız bu karşılaşmada Fenerbahçe'yi 4-1 yenerek şehrimiz için muazzam bir skora imza attık. Bu zafer Kayserispor'un yanında Kayseri halkınındır. Kayserispor'un tüm sporcuları ve teknik heyeti ve özellikle yeni yönetimini i kutluyorum." dedi.
Kayserispor Başkanı Erol Bedir ise, Başkan Memduh Büyükkılıç'a vermiş olduğu destekler nedeniyle teşekkür ederek, "Melikgazi Belediyesi sporun ve sporcunun her zaman yanında olmuştur. Yapmış olduğu yatırım ve hizmetler Salon Sporları ile adeta merkezidir. İyi ve sıkıntılı günlerde her zaman moral ve destek verdiniz. Kayseri bir marka şehir olan Kayseri'nin takımıdır. Bu açıdan herkes desteklemelidir. Kimi maça gelir kimi işyerinden kimi bağından ve evinden maçı takip eder ama gönlü hem Kayserispor'da olmalıdır." ifadelerini kullandı.
(SK)

01.02.2017 13:40:36 TSI
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