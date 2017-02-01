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YEREL HABERLER  / NEVŞEHİR HABERLERİ
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Ördü ve yönetim kurulu Genel Sekreter Benli'yi ziyaret etti

01 Şubat 2017 Çarşamba, 13:36
Ördü ve yönetim kurulu Genel Sekreter Benli'yi ziyaret etti
Ördü ve yönetim kurulu Genel Sekreter Benli'yi ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsmail Ördü ve yönetim kurulu üyeleri İl Özel İdare Genel Sekreteri Savaş Benli'yi ziyaret etti.
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsmail Ördü ve beraberin de ki yönetim kurulu üyeleri İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine atanan Savaş Benli'yi ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Birlik Başkanı Ördü burada Nevşehir'de yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar ile ilgili Genel Sekreter Benli ile fikir alışverişinde bulunurken Genel Sekreter Benli ziyaretten dolayı teşekkür etti.
(COŞ-SK)

01.02.2017 13:41:35 TSI
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