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Fuarda Kütahyalı firmaya ilgi



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen 'Tatlılar ve Atıştırmalıklar Fuarı'na katılan Kütahyalı firma, ziyaretçilerin yoğun ilgiyle karşılaştı.

Fuarda, Miras Lezzetler, Hayma Ana markaları mantı, tarhana, erişte, yufka, börek ve çeşitleri, kurabiyeyi (Kaşgarlı Mahmud, Kutad Lubikig eserinde çukmin yani Türklerin tatlı ekmeği diye bahseder) tanıtıyor.

Şirket sahibi Halit Ceylan, "Fuarda ziyaretçileri ile bizzat ilgilenmektedir. Halen Almanya, Belçika ve Fransa ya ihracat yapan firma, Avrupa'daki Türk ve yabancı firmaları ile yeni anlaşmalar yaptıklarını, kısa bir süre içinde Amerika'ya da ürünlerini gönderecek" dedi.

Bu arada, Avrupa Kütahyalılar Federasyon Başkanı Adil Emsen, Ceyda Gıda Madd. Tic. ve San Ltd. Şti. sahibi Halit Ceylan'a fuarda ziyaret etti. (EFE)



01.02.2017 13:47:59 TSI

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