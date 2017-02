YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Şadan, beyannameler hakkında uyarılarda bulundu

MANİSA (İHA) - Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, oda üyesi olan ve basit usul vergi mükellefi olan esnafları uyararak, ellerinde bulunan her türlü fatura, perakende fişi, mal giriş ve gider faturalarını en kısa zamanda odaya getirmelerini istedi.

Basit usul vergiye tabi olup, muhasebesi, Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda tutulan üye esnafların, ellerinde bulunan her türlü fatura, perakende fişi ve mal giriş ile gider faturalarını en kısa zamanda odaya getirmeleri gerektiği konusunda uyaran Şadan, "Basit Usül Ticari Kazanç Beyanname dönemi sona ermeden bütün esnaflarımız ellerinde bulunan fiş, fatura gibi belgelerini Odamıza veya muhasebecisine, getirmeli." dedi.

Beyanname dönemi geçtikten sonra, beyannamelerinin cezalı gideceklerini dile getiren Şadan, "Her işletme en kısa zamanda muhasebecisine gidip, işlemlerinin durumunu takip etmelidir." dedi.

