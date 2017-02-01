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Büyükşehir Belediyesi suyun paydaşlarını buluşturdu

01 Şubat 2017 Çarşamba, 13:49
Büyükşehir Belediyesi suyun paydaşlarını buluşturdu
Büyükşehir Belediyesi suyun paydaşlarını buluşturdu

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğünün öncülüğünde, suyun paydaşları olan kurum ve kuruluşlarla Su Koordinasyon Merkezi toplantısında bir araya geldi.
Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, "Ülkemizde en kurak bölgede yer alan şehrimiz, genel yağış oranları baz alındığında neredeyse en düşük yağışı almaktadır. Bu yüzden su tasarrufu konusu, özellikle tarımsal sulamada öne çıkıyor. KOSKİ Genel Müdürlüğümüzün su tasarrufunun teşviki, özendirilmesi ve yaygınlaşması konusunda çeşitli çalışmaları oldu. Bu çalışmalar devam edecektir. Tarla sulamasında modern sulama tekniklerinin kullanılması ve alınacak küçük tedbirlerle su israfının önüne geçilebilir" dedi.

"Şehir-kırsal ayrımı ortadan kalktı"
6360 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu ile birlikte şehir-kırsal ayrımının neredeyse kalktığını, merkezdeki imkanların taşrada da sağlandığını kaydeden Başkan Akyürek, "Şehrimiz sınırları içerisinde yer alan tüm yerleşim merkezlerine sağlıklı ve kesintisiz suyun ulaşması için gerekli gayretleri gösteriyoruz. Öte yandan hükümetimiz döneminde şehrimize kazandırılan KOP İdaresinin de Konya'ya ciddi kazanımları oldu. Düzenlediğimiz bu programın suyun tüm paydaşlarını bir araya getirmesi, dolayısıyla etkin su yönetiminin sağlanması noktasında katkı sağlayacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"Konyamız yine bir ilke öncülük etti"
Suyun paydaşlarının bir araya getirilmesi ve sorunların paylaşılması konusunun birçok ilde düşünüldüğünü fakat ilk kez Konya'da gerçekleştirildiğini dile getiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, "Konya, birçok müspet konuda olduğu gibi su tasarrufu konusunda da bir ilki gerçekleştirdi. Bu, Konya'ya çok yakıştı. KOSKİ Genel Müdürlüğü yaptığım dönemde hemşerilerimizin hassasiyetlerine yakından tanık oldum. Yapılan tasarruf çalışmaları sayesinde düşünün, ilkokullarda bile yüzde 50'yi bulan bir oran sağlandı. Yine aynı dönemde kaçak su kullanım oranları bırakın yüzdeleri, binde biri bile bulmayan seviyelerdeydi. Bugün de öyle. Konya'mıza havza dışından su geldi, gelmeye de devam edecek inşallah. Barajlarımız su tutmaya başladı. Kalkınma Bakanımız Sayın Lütfi Elvan'ın büyük gayretleriyle bu yıl, bütçeden KOP için önemli bir kaynak ayrıldı. Ama esasında en büyük kaynak tasarruftur" ifadelerini kullandı.
Sulama birlik ve kooperatiflerinin sorunları ve çözüm önerilerinin paylaşıldığı toplantı, kurum ve kuruluşlar adına yapılan genel değerlendirmelerle son buldu.
Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'ndeki toplantıya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürü Ercan Uslu, KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Seyfettin Baydar, Meteoroloji Bölge Müdür Vekili Zekeriya Taştan, DSİ 4. Bölge Müdür Yardımcısı Osman Nuri Akyalçın, Halk Sağlığı Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, Konya Sulama Kooperatifleri Birlik Başkanı Şaban Güven ile Çumra ve Ereğli ilçeleri sulama birliklerinin başkanları katıldı.
(İHA-İP-Y)

01.02.2017 13:54:11 TSI
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