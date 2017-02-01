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İlköğretimde bir ilk: 'Okul zabıtası'

- Alaşehir Belediyesi Okul Zabıtası Projesi ile Türkiye'de bir ilke imza attı



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Alaşehir Belediyesi ilklerin ve yeniliklerin öncüsü olmaya devam ediyor. Her hafta Salı günleri doğrudan vatandaşların müracaat ve başvurularını halk gününde kabul eden Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, okul aile birliklerinden gelen talepler üzerine Türkiye'de bir ilke daha imza atarak 'Okul zabıtası' projesini hayata geçiriyor.

Alaşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Okul Zabıtası' projesi öğrenci velilerince de memnunlukla karşılandı. Proje kapsamında, çalışmaları bizzat kendisi takip eden Alaşehir Zabıta Müdürü Erol Kacar, söz konusu protokolün imzaya sunulmasından önce Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş'i makamında ziyaret ederek okul zabıtası projesine model olan pilot okullardaki hazırlıkları mahallinde inceledi.

Atatürk İlköğretim Okulu Müdürü Diler Coşkun ile Cumhuriyet İlköğretim Kurumları Müdürü Erkan Biber'in katkıları sonucu tamamlanma aşamasına gelen projeyle ilgili olarak yetkililerden alınan bilgilere göre seçilen zabıta personeline verilmekte olan özel eğitimin halen devam ettiğinin de altı çizildi.

(SC-Y)



01.02.2017 13:56:48 TSI

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