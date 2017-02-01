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İnsan Hakları Kurulu Ocak ayı toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Valiliği, "İl İnsan Hakları Kurulu" Ocak ayı toplantısı Vali Yardımcısı Cafer Sarılı başkanlığında yapıldı.

Afyonkarahisar Hükümet Konağı'nda yapılan toplantıya kurulun paydaşları katıldı. Toplantının açılış konuşması Vali Yardımcısı Cafer Sarılı yaptı. Konuşmaların ardından kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan insan hakları başvuru kutularına yapılan 4 adet başvuru incelendi. Vatandaşlar tarafından yapılan başvurulara mevzuat çerçevesinde yapılması gerekenler ele alındı.

Toplantı daha önceden yapılan ve sonuçlandırılan başvuruların değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

(GC-



01.02.2017 13:57:32 TSI

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