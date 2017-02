YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Çetin'den sporculara malzeme yardımı

ADANA (İHA) - Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği (DABB) ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, İmamoğlu ilçesindeki İstiklal Ortaokulu Bayan Voleybol Takımı'na spor malzemesi yardımı yaptı. Başkan Çetin, Okullararası Yıldız Kız Voleybol Turnuvası'nda Adana 2'ncisi olan takıma başarılar diledi.

Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği (DABB) ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin İmamoğlu ilçesindeki İstiklal Ortaokulu Bayan Voleybol Takımı'na spor malzemesi yardımı yaptı. Sporcularla sohbet eden ve hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Çetin, "Sporun ve sporcunun her zaman yanındayız" dedi.

Malzeme ihtiyacı olan spor kulüplerine her sene destekte bulunduklarını ifade eden Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "Sporcularımızın her zaman yanındayız. Spor kulüplerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Çetin, "Okullararası Yıldız Kız Voleybol Turnuvası'nda Adana 2'ncisi olan takıma başarılar diliyorum. Ben inanıyorum ki, bugün burada beraber olduğumuz sporcu kardeşlerimizin arasından da çok değerli sporcular çıkacak; hem Adanamız'ı hem de Türkiyemiz'i, dünyada temsil edecek" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Çetin, sporculara malzemelerini dağıttı. Sporcular, Başkan Çetin'e yardımlarından ötürü teşekkür etti.

01.02.2017 14:00:56 TSI

