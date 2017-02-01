Başkan Baran, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı ve yönetimini ağırladı
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İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - İzmit İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Tolga Ok ve yönetim kurulu üyeleri, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'ı makamında ziyaret etti.
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, İzmit İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Tolga Ok ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.
Ziyarette konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, "Körfez Belediyesi olarak, İlimizde ve ilçemizde bulunan meslek odaları ile sürekli iletişim halindeyiz. Odalarımızı ve STK'larımızı önemsiyoruz. Dönem dönem değerli sizler gibi değerli Oda Başkanlarımız ve yönetimleri ile bir araya gelerek çeşitli istişareler gerçekleştiriyoruz. Çünkü inanıyoruz ki, istişarede rahmet vardır" dedi.
(İG-İÇ)
01.02.2017 14:02:21 TSI
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