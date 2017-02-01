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CLK Uludağ Elektrik, Çanakkale Kepez YİM'i hizmete açtı



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BURSA (İHA) - CLK Uludağ Elektrik, yeni yılda da hizmet kalitesini artırmak için yatırımlarını sürdürüyor.

CLK Uludağ Elektrik, Çanakkale Kepez'de Yetkili İşlem Merkezi'ni (YİM) hizmete açtı. CLK Uludağ Elektrik müşterileri herhangi bir bedel ödemeden YİM'de tahsilat başta olmak üzere abonelik, indirimli elektrik satışı, avantajlı tarifeler fatura ödeme gibi birçok işlem yapılabiliyor. Açılışta konuşan LİMAK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, "Müşterilerimize hizmetlerimizi evlerine en yakın noktaya götürmek için çalışıyoruz. Yatırımlarımızı bu yönde yapıyoruz. Hedefimiz müşterilerimizin işlemlerini bekletmeden daha kolay ve daha hızlı bir şekilde gerçekleştirmektir. Önümüzdeki günlerde Çanakkale Merkez, Ezine, Ayvacık, Çan, Gelibolu ve Lapseki'de de YİM'lerimizi müşterilerimizle buluşturacağız" ifadelerini kullandı

CLK Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac da, müşteri memnuniyetini önemsediklerini belirterek, YİM'lerle müşterilerine daha kısa işlem süreleri ile bekleme sürelerini ortadan kaldırarak hızlı bir şekilde hizmet etmeyi hedeflediklerini belirtti. Aytac, "Çanakkale'de 13, Bursa, Balıkesir, Yalova ve Çanakkale olmak üzere bölgemizde 70'in üzerinde Müşteri İşlem Merkezi (MİM) var. Hizmet alanımızı şimdi de YİM'lerle daha da genişletiyoruz. İlk Yetkili İşlem Merkezi'nin açılışını ise Çanakkale Kepez'de gerçekleştiriyoruz. Böylece müşterilerimiz daha konforlu ve ferah mekanlarda hizmet alacak" dedi.

Aytac, YİM'ler aracılığıyla tüketicilerin, EPDK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun belirlediği serbest tüketici limiti olan yıllık 2400 kWh ve üzerinde (aylık 81 TL üzeri) elektrik tüketen serbest tüketiciler için CLK Uludağ Elektrik tarafından uygulanan "Yuvam Güvende" kampanyasından ve indirimli elektrik avantajlı tarifelerinden (konut, iş yeri ve sanayi) yararlanabileceklerini dile getirdi. Aytac ayrıca müşterilerin, YİM'den gerçekleştirilebilecek bütün işlemleri CLK Uludağ Elektrik resmi web sitesi clkuludag.com.tr sayfası üzerindeki online işlem merkezi online.clkuludag.com.tr adresinden de yapılabileceğini sözlerine ekledi.

(MŞ)



01.02.2017 14:06:33 TSI

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