YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. DAP İdaresi'nden bölge hayvancılığına "Havza Bazlı Master Plan"

DAP İdaresi'nden bölge hayvancılığına "Havza Bazlı Master Plan"

- Demir: "Bu proje bir bilgi bankası niteliğinde"



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, Doğu Anadolu Bölgesindeki büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığının daha sağlıklı planlamasının yapılabilmesi için hazırlanan 'DAP Bölgesi Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Yatırım Havzaları Master Planı'nın tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Hayvancılığın gelişmesi açısından bilgi bankası hüviyetinde olan bu çalışmanın ne, nerede, ne kadar sorularına cevap olacağını ifade eden Başkan Demir, "Bu çalışma bölgede yatırım yapmak isteyenlere bir altlık olacak" dedi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin sahip olduğu büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık potansiyelinin daha etkin ve verimli bir şekilde kullanımını sağlamak amacıyla, DAP İdaresi tarafından finanse edilen 'Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Yatırım Havzaları Master Planı' hazırlanmasıyla ilgili çalışmada son aşamaya gelindi. Proje ekibi tarafından hazırlanan rapor, yapılan toplantıyla değerlendirmeye alındı.

30-31 Ocak tarihlerinde yapılan ve DAP İdaresi Toplantı Salonu'nda gerçekleşen değerlendirme toplantısına, DAP İdaresi Başkan ve Yardımcıları ile üniversitelerin ziraat ve veterinerlik fakültelerinden öğretim üyeleri katıldı.

Tarım sektöründe yer alan kesimin gelir düzeyini artırmayı hedefleyen ve DAP İdaresi sorumluluğunda olan 14 ili kapsayan bu çalışmayla, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığa elverişli alanların tespit ve analizi yapılıyor ve söz konusu alanların havza bazında gelişim stratejileri belirleniyor.

Toplanan Yürütme Kurulu'na, 'DAP Bölgesi Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Yatırım Havzaları Master Planı'nın hazırlanma aşamalarını anlatan genel sunumu, Vezir Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Eraslan yaptı. Eraslan, uzun ve titiz bir çalışma sonucu projenin tamamlanma aşamasında olduğunu söyledi. Eraslan, proje kapsamında, bölge illerinde büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık sektörünün alansal varlık araştırmasını, değer zinciri ve uluslararası rekabetçilik analizinin yapıldığını söyledi.

Daha sonra, proje ekibinden Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Recep Gündoğan, DAP Bölgesindeki il ve ilçeleri de içine alan mikro havzalar dahil, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık sektörüyle ilgili veri tabanı oluşturacak ve coğrafi koordinatlar üzerinden bilgi edinilmesini sağlayan Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) hakkında bilgiler verdi. Hazırlanan CBS veri tabanının sektörel üretimin gelişmesine katkı sağlayacağını belirten Gündoğan, sağlıklı planlamanın ise bu sayede yapılacağını ifade etti.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Bakan, hazırlanan planın DAP Bölgesi'nin rekabet gücüne ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı vereceğini belirterek, projenin, etkin, verimli, hızlı, çevreye duyarlı, kesintisiz, dengeli, akıllı, tedarik ve değer zinciri yönetimine dayalı çağdaş hizmetlerin önünü açan bir proje olduğunu dile getirdi. Bakan, ayrıca bu çalışmanın temel amacının sürdürülebilir bir kalkınma sistemi oluşturmak olduğunu ifade etti. Gelişim stratejileri üzerinde de duran Prof. Dr. Bakan, Yürütme Kurulu'ndan "Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Yatırım Havzaları Master Planının" şekillenmesinde kullanılmak üzere DAP illerine özgü stratejik projelere değinilmesi gerektiğini belirtti.

Demir: "Bu proje bir bilgi bankası niteliğinde"

Toplantıyla ilgili değerlendirme yapan, DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, bölgenin temel geçim kaynaklarından biri olan hayvancılık konusunda böyle bir çalışma yapılmasının elzem olduğunu söyledi. Başkan Demir, "Bu proje, Bölgede yatırım yapacak insanlarımıza gerekli bilgi desteğini sağlayacak ve müteşebbise bilgi altlığı oluşturacak çok önemli ve özel bir projedir. Hayvancılıkla öne çıkmış bölgenin mikro havza analizini içeren bu proje ayrıca bir bilgi bankası niteliğinde. Geçen yıl başlatılan proje en kısa sürede tamamlanmış olacak" dedi.

(ERZ-AA-Y)



01.02.2017 14:07:16 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER