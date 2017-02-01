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YEREL HABERLER  / İSTANBUL HABERLERİ
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Kazakistan'dan gelen müftü heyeti Bağcılar'da ağırlandı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 14:05
Kazakistan'dan gelen müftü heyeti Bağcılar'da ağırlandı
Kazakistan'dan gelen müftü heyeti Bağcılar'da ağırlandı

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - Bağcılar Belediyesi, kardeş şehir olan Kazakistan Çimkent'in altı müftüsü ile imam-hatiplerini Bağcılar'da ağırladı. Başta Şehitler Parkı ve Çanakkale Zaferi Müzesi ile Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi ve Müzesi olmak üzere bir çok önemli tesisi ziyaret eden misafir heyet, çok beğendikleri eserleri Çimkent'te de görmek istediklerini belirtti.
Bağcılar Belediyesi tarafından misafir edilen kardeş şehir Kazakistan Çimkent'in 6 müftüsü ile imam-hatipleri Bağcılar'da ağırlandı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'yı makamında ziyaret eden misafir heyet, kendilerine gösterdiği yakın ilgiden dolayı teşekkür etti. Başkan Çağırıcı, Kazak misafirleri ziyaretinden büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Bağcılar Belediyesi olarak iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi için çalıştıklarını belirten Çağırıcı, Kazakistan'da düzenledikleri iftar programlarında gönül sofrası kurduklarını belirtti. Kazakistanlı misafirler de Bağcılar'da ziyaret ettikleri tesislerden etkilendiklerini belirtti.
Şehitler Parkı ve Çanakkale Zaferi Müzesi, Mehmet Akif Kültür Merkezi ve Müzesi, Nostalji Bahçeleri, Engelliler Sarayı, Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nden çok etkilendiklerini belirten misafir heyet, aynı tesisleri kendi şehirlerinde de görmek istediklerini söyledi. İki ülke arasındaki müftülük ilişkilerinin de gelişmesi için çalışacaklarını belirten heyet, Türkistan'ın Türk Dünyası 2017 Kültür Başkenti ilan ettiğini de hatırlatarak, Çağırıcı'yı Büyük Tören'e davet etti. Ziyaret sırasında Çağırıcı'ya yöresel kıyafet hediye eden heyet, İstanbul'daki tarihi ve turistik mekanları da gezdi.
(HB-MK-Y)

01.02.2017 14:10:36 TSI
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