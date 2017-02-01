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Büyükşehir'den "Ustalara Saygı" konseri

01 Şubat 2017 Çarşamba, 14:07
Büyükşehir'den "Ustalara Saygı" konseri
Büyükşehir'den "Ustalara Saygı" konseri

(Fotoğraflı - Görüntülü)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından "Ustalara Saygı Konseri" kapsamında konserler düzenliyor. Konserlerden ilki şair, şarkı ve söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan'ın 40. sanat yılı dolayısıyla düzenlendi.
Büyükşehir Belediyesi Konsferans Salonu'nda verilen konserde İlkan, 'aşk ve sevgi' temalı şiirlerini okurken konuk sanatçı İsmail Özkan ise şarkıları ile izleyiciler keyifli bir gece yaşattı. Konseri büyük bir keyif ile dinlediğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İlkan'ın 40 yıldır aynı ses ve nefes ile şarkı okuduğunu söyledi. Salondaki izleyicilerden İlkan için alkış isteyen Şahin, Yunus Emrelerin, Mevlanaların ve Aşık Veysel'lerin torunları olarak bugünü yaşadıklarını ifade etti. Ahmet Selçukları yetiştiği bir döneme şahitlik ettiklerini aktaran Şahin, "Hep birlikte ustalara saygı için buradayız. Her ay bir ustamıza saygı için birlikte olacağız. Gelecek ay rahmetli Neşet Ertaş için bir araya geleceğiz" dedi. Fatma Şahin, Ahmet Selçuk İlkan ise 'inadına sevmek' için çaba göstereceklerini vurgulayarak, "Biz inadına seveceğiz, birlikte yaşamanın ve mutlu olmanın keyfini çıkaracağız. Her ay bir ustamızı gönül dolusu anılar ve sevdamızla anacağız" diye konuştu.
Program sonrası Başkan Şahin katkılarından dolayı İlkan ve Özkan'a çiçek ile kutnu kumaşı takdim etti.
(KU-SD-Y)

01.02.2017 14:11:37 TSI
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