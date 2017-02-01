Biga milli eğitim müdürü okul müdürleriyle bir araya geldi
(Fotoğraflı)
Safiye Tarı
ÇANAKKALE (İHA) - Biga'ya yeni atanan İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Biga Kaymakamlığı toplantı salonunda Biga'da bulunan okul müdürleri ile bir araya geldi.
Toplantıya 53 okul müdürü katıldı. Toplantıda öğretmenlerin atama ve görevlendirilmesi ve öğretmen ihtiyaçları konuşuldu. Biga İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen ilk önce toplantıya katılan okul müdürlerine kendini tanıttı. Biga İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, "4,5 yıl Ayvalık'ta görev yaptım. Projeleri önemsiyorum. Hep birlikte güzel projeler yapmak istiyorum. Bir işte diyalog, iletişim, sorumluluk ve kuracağımız önemli diyaloglar ile güzel proje ve işler yapabiliriz. Hep birlikte yapacağımız ortak çalışmalar ile güzel projelere imza atacağımıza inanıyorum. Biga'ya yeni atandım. Bazı okulları ziyaret ettim. Tüm okulları gezip ve incelemek istiyorum. Biga'da TEOG sınavlarında güzel sonuçlar almış. Önümüzde YGS sınavları var. YGS sınavlarında da Biga'dan güzel sonuçlar bekliyorum" dedi.
(GD)
01.02.2017 14:15:23 TSI
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