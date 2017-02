YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Erin, köylere çıkarma yaptı

Vali Erin, köylere çıkarma yaptı



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Valisi Abdullah Erin, kırsal kesimin sorun ve ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek, bu sorunlara çözüm bulmak ve vatandaşlarla bir araya için düzenlediği köy gezilerine Kuşakkaya, Dardoğan ve Durukaynak Köyleri ile devam etti.

Ziyaret ettiği köylerde köy halkının alkışları eşliğinde büyük bir coşkuyla karşılanan Vali Abdullah Erin, ziyaret ettiği köylerde köy muhtarları ve vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi, ihtiyaç ve sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Sohbet havasında geçen ziyaretlerde kırsal kesimde yaşanan sıkıntılarla ilgili köylüler sorunlarını gönül rahatlığıyla dile getirerek, kurum amirleri de kendisine yöneltilen soruları büyük bir samimiyetle cevapladı.

Kuşakkaya, Dardoğan ve Durukaynak Köylerini ziyaretinde Vali Abdullah Erin'e İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper ve bazı kurum amirleri eşlik etti.

Ziyarette ettiği köylerde vatandaşı can kulağıyla dinleyen Vali Abdullah Erin, iletilen sorunları tek tek not alarak bu talepleri imkanlar ölçüsünde yerine getireceklerini ifade etti.

Kömür sobası etrafında köylülerle birlikte çay içip sohbet eden Vali Abdullah Erin, "Bizi biz yapan değerlerin başında insan sevgisi, hoşgörü ve kardeşlik gelmektedir. Bizim anlayışımıza göre devletin varlık sebebi vatandaşa hizmet etmektir. Biz de buna inandığımız için sizi dinlemek, size hizmet etmek için buradayız. Vatandaşlarımız tarafından dile getirilen sorunların hiçbiri çözülemeyecek sorunlar değildir. Yeter ki birlik, beraberlik ve kardeşliğimiz daim olsun. Adıyaman'da 447 tane köyümüz bulunmaktadır. Bu köylerimizin sadece üçte birinde kanalizasyon bulunmaktadır. Bugün ziyaret ettiğimiz bu köylerimizde de kanalizasyon hizmeti yapılmış olması, kısmen parke taşı yapılması, köyün yolunun asfaltlanmış olması ve köyümüzün kültürel faaliyetlerini yürütebileceği bir köy konağının yapılmış olması bunlar güzel hizmetlerdir. Ancak yeterli hizmetler değildir. Bu hizmetler bizim arzuladığımız, bizim varmaya çalıştığımız vizyonun çok gerisinde kalan hizmetlerdir. Ama takdir edersiniz ki Adıyaman'ın 1000 civarında yerleşim yeri bulunmaktadır. Bunların hepsine kanalizasyon, içme suyu, yol, parke taşı yapılması ve taziye evinin yapılması hepsinin hak ettiği hizmetlerdir. Ama öbür taraftan baktığımızda da kaynakların sınırlı olduğunu görüyoruz. Toplam 90 milyon TL'lik bir Özel İdare Bütçesi bulunuyor. Bunun yüzde 30'nu personel ve diğer giderlere ayırdığınızda, yatırıma ayrılan miktar yüzde 60 civarındadır. Bu kaynakları ayırırken adil olacağız ve siyasi davranmayacağız" dedi.

Vali Erin açıklamasının devamında, "Öncelikleri belirleyip, elimizdeki bu önceliklere göre devletin kaynaklarını milletimizin hizmetine sunacağız. Bu noktada bizden önceki arkadaşlarımızın da bunu gözetlediğini düşünüyor ve inanıyoruz. Bundan sonra 2017'den başlayarak gerek Özel İdaremizin kaynaklarını gerekse de arkadaşlarımızla beraber gece yarılarına kadar oturup kafa yorduğumuz ve elimizdeki kaynakların üstüne daha nerelerden kaynak temin edip bu insanlarımızın ihtiyaçlarını giderebiliriz şeklindeki çalışmadan sonra elde edebileceğimiz kaynakların tamamını bu anlayışla dağıtacağız. Özellikle Adıyamanımızın kuzey tarafı ve burada yaşayan vatandaşlarımıza ve kardeşlerimize pozitif ayrımcılık yapacağız. Ovaya bir veriyorsak oraya iki vereceğiz. Orada 10 kilometre yapıyorsak burayı 20 kilometreye çıkaracağız. Bugün birliğe, beraberliğe, kardeşliğe ve dayanışmaya en çok ihtiyaç hissettiğimiz bu dönemde ihmal edilmişlikleri bir tarafa bırakıp, bu kardeşlerimizle daha bir sarmaş dolaş olmak için geçmişte ihmal ettiğimiz hususları inşallah gidermek için büyük bir çaba içerisinde olacağız. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Alevi-Sünni, Kürt-Türk ayrımının hepsini reddediyoruz. Hepsini elimizin tersiyle itiyoruz ve bu farklılıklarımızı bir zenginlik olarak görüyoruz. Şundan emin olunmasını istiyoruz ki devlet olarak kırsal kesime götürdüğümüz hizmetlerde kesinlikle bir ayrım yapmıyoruz. Devlet dediğimiz mekanizma evlatları ve vatandaşları arasından zerre kadar ayrım yapmaz. Devlet olarak onları bıraktığımız günler artık çok oldu. Etnik sınıf, dini inanç tanımı yapmadan, mezhepsel farklılık gözetmeden bu topraklarda yaşayan, Türkiye Cumhuriyeti devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes devletin öz evladıdır. Kuşakkaya Köyündeki en fakir vatandaş devletine ne kadar sahipse bir Vali olarak bende o kadar sahibim. Farklı düşünceyi, farklı fikirleri aramıza sokmaya çalışanlar yalancıdır ve iftiracıdır. Bütün terör örgütlerinin Türkiye'ye karşı harekete geçtiği bir dönemde kardeşliğimize ve bir arada olmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz şu dönemde daha çok kenetlenmemiz gerekiyor. Devlet olarak hepsiyle mücadele ediyoruz. Terör örgütleri ve şer odakları bizim mezhepsel farklılıklarımızı ön plana atarak ve aramıza fitne fesat sokmaya çalışarak bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar. Bunların bizimle oynamasına müsaade etmeyelim. Bunların istismar aracı olarak kullandıkları o araçları alıp ayaklarımızın altında ezeceğiz. Bunların elinde istismar aracı bırakmayacağız. 2017 yılı çalışma sezonunun başlamasıyla birlikte her türlü çaba ve gayreti göstererek köylü kardeşlerimiz tarafından dile getirilen problemleri inşallah çözeceğiz. Yeter ki gönüllerimiz bir olsun. Yeter ki birliğimizden ve beraberliğimizden ödün vermeyelim. Birbirimize güvenip itibar edersek sorunların zaman içinde çözüldüğünü göreceksiniz" diye konuştu.

(AHM)



01.02.2017 14:16:40 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER