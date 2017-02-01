Dardanelspor defansını güçlendiriyor
(Fotoğraflı)
Gürkan Düzenli
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Dardanelspor ara transferin son gününde kadrosuna takviye yaptı.
Kırmızı-Beyazlı takım ara transferin son gününde Kadrosuna Bergama Belediyespor'dan Sergen Piçinciol'u kattı. 1995 doğumlu olan Sergen Piçinciol Altay, Yeni Malatya, Ayvalıkgücü ve Bergama Belediyespor takımlarında forma giydi. Çanakkale Dardanelspor yeni transferi defans oyuncusu ile 2,5 yıllık mukavele imzaladı.
(GD)
01.02.2017 14:19:02 TSI
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