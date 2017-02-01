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Tezhip Kursuna büyük ilgi



(Fotoğraflı)



Hasan Yiğen

MANİSA (İHA) - Kula Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Kula Gençlik Merkezinde ilk kez açılan Tezhip kursu büyük ilgi gördü. Kursa 11'i rehabilitasyon merkezinden olmak üzere toplam 23 kişi katılıyor.

Açılan kurs hakkında bilgi veren Kula Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Saracaloğlu, "Kula'da ilk defa açmış olduğumuz tezhip kursu, Osmanlı döneminde, Kanuni Sultan Süleyman devrinde, tezhip sanatı en parlak dönemini yaşamıştır. Günümüzde de birçok alanda kullanılır ancak gözle görülür derecede değildir. Genellikle sanatta kullanılan belli motiflerin kumaş üzerine desen olarak uygulandığı görülür. Tezhip sanatı günümüzde daha çok bu şekilde yaşatılmıştır. Ancak elbette hala tezhip sanatını kaidelerine uygun olarak uygulayan bu işin ustaları da vardır. Geleneksel çizgilerden hoşlananlar için çok ideal bir dekorasyon aracıdır. Tezhip sanatı ile tasarlanmış ve üretilmiş levhalar, sandıklar ve kutuları tercih ederek sanatı evinize taşıyabilirsiniz." dedi.

Kula Gençlik Merkezinde açtıkları kursun eğitimini Betül Göde Bacak'ın verdiğini kaydeden Saracaloğlu, "Kursumuza 11'i 80. Yıl Rehabilitasyon Merkezimizden olmak üzere 23 kişi katılmıştır. Kula Halk Eğitim Merkezi olarak her alanda kurs açarak, her vatandaşımıza ulaşmak istiyoruz." diye konuştu.

(HY-SC)



01.02.2017 14:22:11 TSI

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