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Adana KOSGEB KOBİ'lere geçen yıl 13 milyon lira destek verdi

- Adana Genç MÜSİAD'ın tecrübe paylaşım toplantısına konuşmacı olarak katılan KOSGEB Adana Müdürü Hüseyin Şen, Genç MÜSİAD üyelerine, KOSGEB, KOBİ tanımı, KOSGEB'e kayıt süreçleri ve KOSGEB destek programları hakkında bilgi verdi



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ADANA (İHA) - KOSGEB Adana Müdürü Hüseyin Şen, KOBİ'lerin ekonomidkei payını ve etkinliğini artırmak hedefiyle 2015 yılında Adana'da 8 milyon liralık desteğin 2016 yılında 13 milyon liraya çıkarıldığını söyledi.

Adana Genç MÜSİAD'ın tecrübe paylaşım toplantısına konuşmacı olarak katılan KOSGEB Adana Müdürü Hüseyin Şen, Genç MÜSİAD üyelerine, KOSGEB, KOBİ tanımı, KOSGEB'e kayıt süreçleri ve KOSGEB destek programları hakkında bilgi verdi.

KOSGEB olarak KOBİ'lerin ekonomideki payını ve etkinliğini arttırmayı hedeflediklerini belirten Hüseyin Şen, Adana Müdürlüğü olarak 2015 yılında Adana'da 8 milyon liraya yakın destek sağlamışken 2016 yılında destek rakamını yüzde 75 artışla 13 milyon liraya çıkardıklarını ifade etti.

Ekonomide sürdürülebilir bir kalkınmanın ancak, AR-GE ve inovasyon kültürü gelişmiş, ihracat yapan KOBİ'lerle mümkün olacağını belirten Hüseyin Şen, KOSGEB olarak AR-GE ve inovasyona özel önem atfettiklerini, bu bağlamda AR-GE ve inovasyon projesi olan Genç MÜSİAD üyelerini projeleri ile birlikte KOSGEB Müdürlüklerine beklediklerini ifade etti. Genç girişimcilere tavsiye ve bilgilendirmelerde bulundu.

Hüseyin Şen'in verdiği tavsiye ve bilgilendirmeleri için teşekkür eden Adana Genç MÜSİAD Başkanı Av. Muhammet Veysel Gök de şöyle konuştu:

"Gençler olarak enerjimizi, bilgi ve birikimlerle birleştirerek doğru yönde kullanmamız ve ülkemiz yararına çalışmalar yapmamız gerekiyor. Geçen hafta Kıbrıs'a iş seyahati düzenleyerek pazar araştırmasında bulunduk. Yurt dışı ziyaretlerimizi özellikle Afrika ülkelerine yoğunlaştıracağız. Yıllar boyu sömürülmüş Afrika topraklarının aslında ihracat için doğru hedef olduğunu düşünüyoruz. İhracat yaptığımız ülkelerin Avrupa ülkeleriyle sınırlı kalmaması gerekir; bilakis Ortadoğu ve Afrika ülkelerine yönelmemiz gerekiyor. Girişimci ve sanayicilere bir çok alanda olduğu gibi yurt dışı iş seyahatlerinde de devletimizin KOSGEB eliyle teşvikleri girişimci ve sanayiciler için önemli bir destektir" dedi.

(NPR-Y)



01.02.2017 14:22:29 TSI

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