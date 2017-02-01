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Salihli hentbolde yenilgisiz lider



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Salihli Belediyespor bünyesinde yeni açılan ve aldığı galibiyetlerle grubunda yenilgisiz lider olan Hentbol Takımı, Manisa İl Gençlikspor'u 27-16 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı.

Manisa Genç Erkekler Hentbol Liginde mücadele eden Salihli Belediyespor Hentbol Takımı, Necip Fazıl Kısakürek Spor Salonunda oynanan müsabakada Manisa İl Gençlikspor'u 27-16 yenerek şampiyonluktaki iddiasını sürdürdü. Salihli Belediyespor Erkek Hentbol Takımı Antrenörü Yasin Nişli, "Grubumuzda şampiyon olmak için çok mücadele ediyoruz. Dördüncü maçımızı da kazanarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaştık. Oyuncularımı kazandıkları galibiyetten dolayı kutluyorum" dedi.

(BA-SC)



01.02.2017 14:23:13 TSI

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