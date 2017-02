YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Saraoğlu Külliye'de Şehircilik Şurası'na katıldı

Başkan Saraoğlu Külliye'de Şehircilik Şurası'na katıldı



(Fotoğraflı)



Mehmet Altıntaş

KÜTAHYA (İHA) - Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Şehircilik Şurası'na katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği Şura'da "Şehircilikte Yeni Vizyon" kimlikli şehirler olarak şekillendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehircilik vizyonu üzerinde Türkiye'nin ortak aklının canlandırılması ve "kimlikli şehirler" için çalışılması talimatı verdi.

Şehircilik Şurası'na katılan Gediz Belediye Başkanı Dr. Mehmed Ali Saraoğlu' da Şura ile ilgili yaptığı değerlendirmede AK Parti'nin yerel yönetim konusundaki birikimlerine dikkat çekerek, her şehrin tarihi ve kültürel dokusuna uygun yerel özgün mimari anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi. Gediz de bu anlayışla, doğal güzelliklerini koruyarak, tüm zenginliklerini ve güzelliklerini gelecek kuşaklara aktarmak hedefiyle emin adımlarla ilerlediğini vurgulayan Başkan Saraoğlu, "Geleceğin Marka Kenti" olma yolunda ilerleyen Gediz'in, doğasına uygun olarak alt yapıdan üst yapıya, yaşam alanlarına kadar her projesinde koruma-kullanma dengesini gözeterek başarılı projelere imza atıyoruz. Bu hedef doğrultusunda projelerimizi belirledik ve uygulamaya aldık. Gediz, alt yapıdan üst yapıya, sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerden, dijital belediyecilik uygulamalarına kadar hayata geçirdiğimiz projelerle Türkiye'nin gündeminde yer aldı. Zengin turizm alternatifleriyle dört mevsimin ayrı güzellikte yaşandığı Gediz'in, Turizm lokomotifi olması yolunda emin adımlarla ilerledik.

Kentin gelecekteki planını çizerek Gediz'e katma değer üretecek yeni projeleri hayata geçiriyoruz. Son 12 yıl içinde içme suyu şebekesinden, atık su arıtma tesisinden kolektör hattına, yağmur suyu şebekesinden kanalizasyon hattına kadar Gediz'in alt yapı sorunlarını çözdük. 12 yılda gerçekleştirdiğimiz projeler ve gelecek vizyonumuz ile şehrin çehresini değiştirdik. Bu kutlu yolda her zaman halka hizmet etmenin heyecanını yaşamaya devam ediyor, "Her şey Gediz İçin" diyerek çıktığımız yolda "Gediz Hazır Hedef 2023" diyerek; yarınlara miras bırakacağımız geleceğin marka şehrinde yaşamanın gururuyla "Durmak Yok Yola Devam" diyoruz" dedi. (MA-EFE)



01.02.2017 14:27:06 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER