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Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanesine Belediye Başkanı Duruay'dan destek



ANKARA (İHA) - Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, ilçeye yapılacak olan hayırlı bütün çalışmaların içinde bulunduklarını ve bulunacaklarını belirterek, Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanesi ek binasını hayırseverlerin de katkılarıyla en kısa zamanda bitireceklerini ifade etti.

Yunus Emre Hizmet Derneği Başkanı Hayrullah Başer, Yönetim Kurulu üyeleri ile hayırsever Ülkü Ulusoy, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay'ı ziyaret etti. Duruay, makamında ağırladığı Dernek Başkanı Hayrullah Başer, yönetim kurulu üyeleri ile hayırsever Ülkü Ulusoy'un ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Duruay, ilçeye yapılacak olan hayırlı bütün çalışmaların içinde bulunduklarını ve bulunacaklarının altını çizerek, "Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanesi ek binasını hayırseverlerimizin de katkılarıyla en kısa zamanda bitireceğiz" ifadelerini kullandı.



"Ek bina poliklinik olarak hizmet verecek"

Ek binanın tamamlanmasına kısa bir zaman kaldığını ifade eden Duruay, "Tamamlanacak olan ek binamızla ilçemizin sağlık yönündeki kapasite sorununu en aza indirmeyi hedefliyoruz. Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanesine yaptığımız ek binanın kaba inşaatı bitti yalnız ince işçiliği kaldı. Mevcutta bulunan ana bina yataklı bölüm olarak, ek bina ise poliklinik olarak hizmet verecek. Hayırseverlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.



"Gölbaşı gelişerek hızla büyüyor"

Yunus Emre Hizmet Derneği Başkanı Başer de, Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanesi ek bina yapımı için Başkan Duruay ile istişare yapmaya geldiklerini belirterek, ilçenin gelişerek hızla büyüdüğünü söyledi.

Gölbaşı'nın artık bölge olarak çevre ilçelerden dahi sağlık konusunda ziyaretçileri olduğunun altını çizen Başer, "Bu anlamda mevcutta bulunan hastanemizin kapasitesi buna elverişli değil. Gölbaşı Belediyemiz tarafından yapılmakta olan ek binamız için Başkanımız Fatih Duruay ile görüşerek, dernek olarak ve hayırseverlerimiz vasıtası ile katkı sağlamak amacıyla bir araya gelerek istişarelerde bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

Başer, ilçenin sıkıntılarını iyi analiz edebilen bir belediye başkanına sahip olduklarını ifade ederek, Başkan Duruay'a Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanesine desteklerini esirgemedikleri için bir kez daha teşekkür ettiklerini kaydetti.

(UKY-MK-Y)



01.02.2017 14:28:06 TSI

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