01 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanesine Belediye Başkanı Duruay'dan destek

01 Şubat 2017 Çarşamba, 14:23
Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanesine Belediye Başkanı Duruay'dan destek

ANKARA (İHA) - Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, ilçeye yapılacak olan hayırlı bütün çalışmaların içinde bulunduklarını ve bulunacaklarını belirterek, Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanesi ek binasını hayırseverlerin de katkılarıyla en kısa zamanda bitireceklerini ifade etti.
Yunus Emre Hizmet Derneği Başkanı Hayrullah Başer, Yönetim Kurulu üyeleri ile hayırsever Ülkü Ulusoy, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay'ı ziyaret etti. Duruay, makamında ağırladığı Dernek Başkanı Hayrullah Başer, yönetim kurulu üyeleri ile hayırsever Ülkü Ulusoy'un ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu söyledi.
Duruay, ilçeye yapılacak olan hayırlı bütün çalışmaların içinde bulunduklarını ve bulunacaklarının altını çizerek, "Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanesi ek binasını hayırseverlerimizin de katkılarıyla en kısa zamanda bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Ek bina poliklinik olarak hizmet verecek"
Ek binanın tamamlanmasına kısa bir zaman kaldığını ifade eden Duruay, "Tamamlanacak olan ek binamızla ilçemizin sağlık yönündeki kapasite sorununu en aza indirmeyi hedefliyoruz. Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanesine yaptığımız ek binanın kaba inşaatı bitti yalnız ince işçiliği kaldı. Mevcutta bulunan ana bina yataklı bölüm olarak, ek bina ise poliklinik olarak hizmet verecek. Hayırseverlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

"Gölbaşı gelişerek hızla büyüyor"
Yunus Emre Hizmet Derneği Başkanı Başer de, Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanesi ek bina yapımı için Başkan Duruay ile istişare yapmaya geldiklerini belirterek, ilçenin gelişerek hızla büyüdüğünü söyledi.
Gölbaşı'nın artık bölge olarak çevre ilçelerden dahi sağlık konusunda ziyaretçileri olduğunun altını çizen Başer, "Bu anlamda mevcutta bulunan hastanemizin kapasitesi buna elverişli değil. Gölbaşı Belediyemiz tarafından yapılmakta olan ek binamız için Başkanımız Fatih Duruay ile görüşerek, dernek olarak ve hayırseverlerimiz vasıtası ile katkı sağlamak amacıyla bir araya gelerek istişarelerde bulunuyoruz" şeklinde konuştu.
Başer, ilçenin sıkıntılarını iyi analiz edebilen bir belediye başkanına sahip olduklarını ifade ederek, Başkan Duruay'a Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanesine desteklerini esirgemedikleri için bir kez daha teşekkür ettiklerini kaydetti.
(UKY-MK-Y)

01.02.2017 14:28:06 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Fren sistemi bozulan tırının altında kalan sürücü öldü
YEREL

FREN SİSTEMİ BOZULAN TIRININ ALTINDA KALAN SÜRÜCÜ ÖLDÜ
Yılın Sivil Toplum Farkındalık Ödülleri Töreni
YEREL

YILIN SİVİL TOPLUM FARKINDALIK ÖDÜLLERİ TÖRENİ
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu:
YEREL

SAADET PARTİSİ GENEL BAŞKANI KARAMOLLAOĞLU:
EPDK'dan rüzgar santralleri kurulumu açıklaması
YEREL

EPDK'DAN RÜZGAR SANTRALLERİ KURULUMU AÇIKLAMASI
Yılın Sivil Toplum Farkındalık Ödülleri Töreni
YEREL

YILIN SİVİL TOPLUM FARKINDALIK ÖDÜLLERİ TÖRENİ
&quot;DEAŞ, rejim bölgelerini kolayca teslim ederken, bize direniyor&quot;
YEREL

"DEAŞ, REJİM BÖLGELERİNİ KOLAYCA TESLİM EDERKEN, BİZE DİRENİYOR"
MHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin:
YEREL

MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÇETİN:
Spot piyasada elektrik fiyatları
YEREL

SPOT PİYASADA ELEKTRİK FİYATLARI
Başbakan Yıldırım: &quot;(Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi) Bunu yapmazsak ne olacak? Çift başlılık devam edecek. Bir yandan güçlü parlamenter sistem var bir yandan halkın doğrudan seçtiği cumhurbaşkanı. Olmaz. Bir koltukta iki kaptan olmaz. Kaptanın tek olması lazım. Kişiler gelip geçici, önemli olan memleket. Koltuk sevdasında olsak biz bu değişikliğin peşinde olmayız. &quot;
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM: "(CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ) BUNU YAPMAZSAK NE OLACAK? ÇİFT BAŞLILIK DEVAM EDECEK. BİR YANDAN GÜÇLÜ PARLAMENTER SİSTEM VAR BİR YANDAN HALKIN DOĞRUDAN SEÇTİĞİ CUMHURBAŞKANI. OLMAZ. BİR KOLTUKTA İKİ KAPTAN OLMAZ. KAPTANIN TEK OLMASI LAZIM. KİŞİLER GELİP GEÇİCİ, ÖNEMLİ OLAN MEMLEKET. KOLTUK SEVDASINDA OLSAK BİZ BU DEĞİŞİKLİĞİN PEŞİNDE OLMAYIZ. "
Başbakan Yıldırım: &quot;Anamuhalefet partisi Genel Başkanı bir mülakatta diyor ki 'Dayatmayla anayasa olmaz.' Bu, Meclisi yok saymaktır. Mecliste görüşüldü bu anayasa, kendisi de oradaydı. Millet iradesinin temsili neredir? Meclistir. Milletin temsilcileri orada. Bütün bunlar ortadayken, 'Bu anayasa değişikliği dayatmadır' demek, siyaseti, milli iradeyi inkar etmek demektir.&quot;
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM: "ANAMUHALEFET PARTİSİ GENEL BAŞKANI BİR MÜLAKATTA DİYOR Kİ 'DAYATMAYLA ANAYASA OLMAZ.' BU, MECLİSİ YOK SAYMAKTIR. MECLİSTE GÖRÜŞÜLDÜ BU ANAYASA, KENDİSİ DE ORADAYDI. MİLLET İRADESİNİN TEMSİLİ NEREDİR? MECLİSTİR. MİLLETİN TEMSİLCİLERİ ORADA. BÜTÜN BUNLAR ORTADAYKEN, 'BU ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ DAYATMADIR' DEMEK, SİYASETİ, MİLLİ İRADEYİ İNKAR ETMEK DEMEKTİR."
Başbakan Yıldırım: &quot;Terörü ülke gündeminde en aşağı sıralara indireceğiz. Daha fazla ekonomi, daha fazla iş, daha fazla aş ve ülkemizin her köşesinde insanlarımızın mutlu olması için, emniyet içinde yaşaması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.&quot;
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM: "TERÖRÜ ÜLKE GÜNDEMİNDE EN AŞAĞI SIRALARA İNDİRECEĞİZ. DAHA FAZLA EKONOMİ, DAHA FAZLA İŞ, DAHA FAZLA AŞ VE ÜLKEMİZİN HER KÖŞESİNDE İNSANLARIMIZIN MUTLU OLMASI İÇİN, EMNİYET İÇİNDE YAŞAMASI İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak:
YEREL

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI BUDAK:
Motosiklette anlamlı sezon açılışı
YEREL

MOTOSİKLETTE ANLAMLI SEZON AÇILIŞI
TÜBA 2016 Ödülleri Töreni
YEREL

TÜBA 2016 ÖDÜLLERİ TÖRENİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu:
YEREL

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MÜEZZİNOĞLU:
TÜBA 2016 Ödülleri Töreni
YEREL

TÜBA 2016 ÖDÜLLERİ TÖRENİ
Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, Poyraz bebeğe umut oldu
YEREL

PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANI ÇETİN, POYRAZ BEBEĞE UMUT OLDU
Tüberküloza dirençli büyükbaş hayvan klonlandı
YEREL

TÜBERKÜLOZA DİRENÇLİ BÜYÜKBAŞ HAYVAN KLONLANDI
Yurtta asayiş
YEREL

YURTTA ASAYİŞ

Beyin uzayda değişime uğruyor
YEREL

BEYİN UZAYDA DEĞİŞİME UĞRUYOR
Sincan Belediyesi pazarı vatandaşın ayağına getiriyor
YEREL

SİNCAN BELEDİYESİ PAZARI VATANDAŞIN AYAĞINA GETİRİYOR
TÜBA 2016 Ödülleri Töreni
YEREL

TÜBA 2016 ÖDÜLLERİ TÖRENİ
Adalet Bakanı Bozdağ:
YEREL

ADALET BAKANI BOZDAĞ:

Adalet Bakanlığı görevde yükselme yönetmeliğinde değişiklik
YEREL

ADALET BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK