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4 ildeki ormanlara bin 225 kuş yuvası



(Fotoğraflı)



Murat Çelik A.

AMASYA (İHA) - Amasya Orman Bölge Müdürlüğü, 2016 yılında Amasya, Samsun, Çorum ve Tokat'ta ormanlardaki kuşlar için bin 225 kuş yuvası yaptırdı.

Düzenlediği basın toplantısında görev alanlarındaki 4 ilde kuş yuvaları yaptıklarını anlatan Amasya Orman Bölge Müdürü Zekeriya Nane, "Böceklerle beslenen kuşların sayılarını artırmak, barınma ve çoğalmalarını sağlamak için ormanlarımıza 2016 yılında bin 225 adet kuş yuvası astık" dedi.

Bölge Müdürü Nane, 5 adet kuş yuvasının bir hektar alanda zararlı böcek popülasyonunu kontrol altına alındığını söyledi.

Çam kese böceği tırtılları ile mücadele amacıyla 57 adacık, 60 tel kafes ve 2 bin 319 hektar alanda biyolojik mücadele yapıldığına değinen Zekeriya Nane, "Laboratuvarımıza 3 bin adet terminatör böcek üreterek ormana bıraktık. Doğal dengeye zarar vermeden çam kese böceği larvalarına savaş açtık" diye konuştu.

Habercilere üretilen bitki çaylarından hediye eden Nane, fidan üretimi ve diğer konularda bilgiler verdi.

(MÇ-SLH-Y)



01.02.2017 14:29:10 TSI

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