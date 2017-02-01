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Engelli aday memurlar eğitime başladı



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde aday memur olarak göreve başlayan engelli 7 personel, eğitim sürecine girdi. Temel ve Hazırlayıcı Eğitim Programı ile aday memurların memuriyet görevlerine hazırlanması ve yetiştirilmesini hedeflediklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Belediyemiz engelli dostu bir belediyedir. Bu nedenle belediyemizde göreve başlayan engelli personelimiz bizim için büyük değer taşımaktadır" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde aday memur olarak göreve başlayan engelli 7 personel için eğitim programı düzenledi. Eğitim programının açılış konuşmasını İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Muzaffer Şaşmaz yaptı. Aday memurların mevzuat eğitiminin ardından stajlarını tamamlayacağını belirten İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Muzaffer Şaşmaz," Anayasaya bağlı, Atatürk milliyetçiliğine sadık, kanunları milletin hizmetinde olarak tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacak, vatandaşa güler yüzle hizmet edecek memurlar yetiştirilmesi konusunda duyarlıyız. Kamu hizmeti bir emanettir. Bu emanetin ehil ellere geçmesini çok önemsiyoruz. Aday memurlar olarak öncelikle mevzuat eğitimini sonra stajınızı tamamlayacaksınız. Adaylık süreci ciddi bir eğitim gerektirmektedir. Bu süreçte memuriyet görevlerine layık birer memur olarak yetişmenizi umuyoruz. Sizlere başarılar diliyorum" ifadelerinde bulundu.



İlk ders, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi

Şaşmaz'ın konuşmasının ardından aday memurlara Eğitim Şube Müdürü Mustafa Bozal, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi verdi. Aday memur eğitim sürecinin üç bölümden oluştuğunu belirten Bozal, "Temel ve hazırlayıcı eğitim süreci 2 ay sürecektir. Ardından 2 aylık bir staj dönemi gerçekleştirilecektir" dedi.



Engelli dostu belediye

Engelli dostu bir belediye olduklarını vurgulayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise, "Devlet Personel Başkanlığından yaptığımız talep ile 2016 EKPSS engelli memur merkezi yerleştirme sonuçlarına göre belediyemize 7 adet lisans mezunu aday memur yerleştirilmiştir. Belediyemiz stratejik planında dezavantajlı kesimlere yönelik sosyal hizmetlerin üretilmesi yoluyla sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi stratejik amaç olarak benimsemiştir. Engellilerin hayatını kolaylaştırmak hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Belediyemiz engelli dostu bir belediyedir. Bu nedenle belediyemizde göreve başlayan engelli personelimiz bizim için büyük değer taşımaktadır" dedi.

(SC-Y)



01.02.2017 14:29:52 TSI

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