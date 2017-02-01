Bu proje Kozan'a hem kavşak, hem meydan kazandıracak
- Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 8 caddeyi birbirine bağlayacak, 78 metre çapındaki Kozan Kavşağı Projesi uygulama aşamasına geldi
(Fotoğraflı)
ADANA (İHA) - 2017'yi 'Altın Hizmet Yılı' ilan eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, kent merkezinde trafik yükünü sırtlayan projeleri peş peşe hayata geçirirken, ilçeleri de bu hamleye dahil etti. Kozan merkezinde taşıt ve yaya trafiğini rahatlatmak amacıyla planlanan Kozan Kavşağı Projesi uygulama aşamasına geldi. Tufan Paşa, Karacaoğlan ve Türkeli mahallelerinin yer aldığı, yeni Kozan Devlet Hastanesi önündeki 4 bin metrekare alanda, 78 metre çapında olacak kavşak, 4 şeritli yol, süs havuzları ve rekreasyon alanlarıyla 130 bin nüfuslu ilçeye nefes aldıracak.
8 caddeyi birbirine bağlıyor
Başkan Hüseyin Sözlü'nün talimatları doğrultusunda çalışma yürüten Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Şahin ve beraberindeki bürokratlar, Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk'ü ziyaret edip, Kozan Kavşağı Projesi'yle ilgili bilgi aktarımında bulundu. Şubat ayı içinde ihale edileceği belirtilen projeye göre, Kozan Kavşağı, 8 caddenin trafiğini düzenleyecek. 4 bin metrekare alana konuşlandırılacak 78 metre çapındaki kavşakta 4 şeritli yol, Durak Sokak, Feke Caddesi, Ağlıboğaz Caddesi, Palmiye Caddesi, Fehmi Özel Türkay Caddesi, Saimbeyli Caddesi, Turgut Özal Bulvarı ve Zübeyde Hanım Caddesi'ni birbirine bağlayacak.
Peyzaj sanatları bu kavşakta buluşuyor
Kozan Kavşağı Projesi, Kozan'ın ulaşımını rahatlatırken, ilçe sakinlerine de park meydan kazandıracak. Alan peyzaj değeri olan ağaçlar, çiçekler ve bitkilerle yeşillendirilecek. Süs havuzlarıyla görsel zenginlik kazandırılacak Kozan Kavşağı, yerleştirilecek oturma gruplarıyla vatandaşların dinlenme alanı da olacak. Kavşağın merkezinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeli yer alacak.
(ELF-Y)
01.02.2017 14:30:32 TSI
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