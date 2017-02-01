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ATO'dan Halep'e gıda ve giyecek yardımı



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ADANA (İHA) - Türk Kızılayı tarafından Türkiye genelinde, "Görmezden Gelmeyin" adıyla başlatılan, Halep için insani yardım kampanyasına Adana Ticaret Odası da "Adana'dan Halep'e Gönül Köprüsü" sloganıyla gıda ve giyecekten oluşan bir kamyon yardım malzemesiyle katıldı.

ATO'nun yaptığı bağış karşılığı Türk Kızılayı Adana Şubesi tarafından temin edilen gıda ve yiyecekten oluşan yardım malzemeleri Seyhan Ticaret Merkezi'ndeki Kızılay deposundan bir kamyona yüklenerek, Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Zübeyt Şendur, ATO Genel Sekreter Yardımcısı Barış Gökhan Topal ve Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı'nın katılımıyla Halep'e uğurlandı.

ATO Başkanı Menevşe, Türk insanının dünyanın neresinde olursa olsun muhtaç olanların yardımına koştuğunu belirterek, "Yönetim Kurulu olarak Halep'te yaşanan insanlık dramına seyirci kalmak yerine gıda ve giyecek yardımı yapma kararı aldık. Amacımız, çocuk, kadın, engelli ve yaşlıların da yaşanan vahşetin tam ortasında, zorlu kış şartlarında soğuk, açlık ve ölümle burun buruna kaldığı bir ortamda insani görevimizi yerine getirmektir. Bu yardımın oluşması ve Halep'e ulaşmasında bize destek olan Türk Kızılayı Adana Şubesi'ne şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Türk Kızılayı Şube Başkanı Saygılı da, Adana Ticaret Odası'nın sergilediği hayırseverliğin tüm kurum ve kuruluşlara örnek olması dileğinde bulunarak, "ATO Başkanı ve Yönetim Kurulu'na, yaşanan drama seyirci kalmadıkları ve kampanyayı destekledikleri için teşekkür ediyoruz. Kızılay olarak yardımda bulunmak isteyen her kuruluşa destek olmaya hazırız" diye konuştu.

(ELF-Y)



01.02.2017 14:34:14 TSI

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