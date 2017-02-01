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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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Milletvekili Eldemir'den bilgilendirme toplantısı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 14:29
Milletvekili Eldemir'den bilgilendirme toplantısı
Milletvekili Eldemir'den bilgilendirme toplantısı

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Pazaryeri ilçesinde bilgilendirme ve istişare toplantısı yapacak.
Konu hakkında Pazaryeri Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezi'nde 3 Şubat Cuma günü 20.30'da gerçekleştirilecek olan toplantıda Milletvekilimiz Eldemir yeni anayasa ve Cumhurbaşkanlığı sistemi hakkında ilçe halkımıza bilgiler verecek. Gerçekleştirilecek toplantıya tüm halkımız davetlidir" ifadeleri kullanıldı.
(CKT-CY)

01.02.2017 14:35:21 TSI
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