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YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
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Turan "Ovalarımıza sahip çıkıyoruz"

01 Şubat 2017 Çarşamba, 14:29
Turan "Ovalarımıza sahip çıkıyoruz"
Turan "Ovalarımıza sahip çıkıyoruz"

(Fotoğraflı)

Gürkan Düzenli
ÇANAKKALE (İHA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde 141 ovanın koruma altına alındığı açıklandı. Koruma altına alınan ovaların tarımsal sit alanı gibi korunacağı belirtildi.
Ovaların amaç dışı ve yanlış kullanımları sonucu tarım arazilerinin yok olmasını büyük ölçüde önleneceğini söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan "Bakanlar Kurulu kararı ile Çanakkale'mizde Biga Bakacak ve Taşoluk Ovası, Çokal Ovası, Ezine-Bayramiç Ovası, Tuzla Ovası ve Umur Bey Ovası olmak üzere 7 tane ovamız koruma altına alınmıştır. Tarım ülke ekonomisini bel kemiğidir. Bu yüzden tarım alanlarını muhafaza etmemiz gerekiyor. Alınan kararla beraber ilimiz tarım alanında marka bir kent olma yolunda büyük bir ivme kazanacaktır. Ovalarda bulunan yerleşim yerlerine müdahale edilmeyecek, ancak yeni yerleşime de izin verilmeyecek. Çanakkale'mizde yatırımlara devam ettiğimiz gibi tarım ve yeşil alanların korunmasına da önem veriyoruz. Ovalarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.
(GD)

01.02.2017 14:35:23 TSI
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