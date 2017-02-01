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Aladağlar'da dağ keçileri yemlendi



(Fotoğraflı)



Yasin Esen

NİĞDE (İHA) - Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri Av turizmiyle bilinen Aladağlar'da dağ keçilerine yem bıraktı.

Ülke genelinde yaşanan zorlu kış şartlarında yiyecek bulamayan dağ keçileri için 800 kilogram yonca balyaları dağlara bırakıldı.

Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: ''Çamardı ilçesi Aladağlar Milli Parkında ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri ve Köy Tüzel Kişiliği Saha Bekçilerimiz ile Niğde Avcılar ve Atıcılar Derneği ve fahri av müfettişlerimizin katılımları ile 800 kg yonca balyası tespit edilen noktalara bırakılmıştır. Yemleme çalışmalarımızda katkı Sağlayan Niğde Avcılar ve Atıcılar Kulübü ve üyelerine teşekkür ederiz.'' denildi.

(YE-SK)



01.02.2017 14:36:26 TSI

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