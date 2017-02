YEREL HABERLER / NEVŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Açıkgöz, "Sendikalarımız Güçlü Türkiye İstiyor" dedi

NEVŞEHİR (İHA) - AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz Memur-Sen Nevşehir şubesini ziyaret etti.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz TBMM'de yapılan anayasa çalışmalarının ardından Nevşehir'de ziyaretlerine aralıksız devam ediyor. Milletvekili Açıkgöz bu kapsamda Memur-Sen İl Temsilciliğini ziyaret ederek burada İl Temsilcisi Mustafa Özdemir ve yönetimi ile yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Açıkgöz, burada yaptığı açıklamada, "Sivil toplum kuruluşlarımız ve sendikalarımız milletimizin geleceği için hep birlikte çalışmaktadırlar. Türkiye, her alanda olduğu gibi sendikacılık alanında da yerli bir duruşa sahiptir. Biz de diyoruz ki 'Yerli ve Milli Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' Yeni Türkiye'nin sistemi olacaktır. Artık söz de kara da aziz milletimizin; kahraman milletimiz geleceğine 'EVET' ile her zamanki gibi sahip çıkacaktır. 15 Temmuz' da aziz milletimiz yüreğindeki iman, vatan ve millet sevgisiyle hain FETÖ 'ya ve şer odaklarına fırsat vermedi. Bayrağımıza, milletimize, devletimize, vatanımıza ve Reisimize sahip çıktı. 'Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni milletimize en iyi şekilde anlatmalıyız çünkü Güçlü Türkiye'nin yolunu milletimizle birlikte açacağız. 2023 hedeflerimize yürürken; geleceğimizin teminatı çocuklarımıza Güçlü Türkiye 'yi bırakmak için milletimizle birlik olacağız, Güçlü Türkiye' yi her daim hâkim kılmak için çalışacağız. Sivil toplum kuruluşlarımızın ve sendikalarımızın fonksiyonel çalışmasıyla Türkiye; gelişmiş, müreffeh ve ileri Türkiye' nin göstergesi olacaktır. STK' larımız ve sendikalarımız geleceğe güvenle bakan nesillerin yetiştiği 'Güçlü Türkiye' istiyor. Biz, Türkiye' ye ve kahraman milletimize güveniyoruz. Milletimizin kararı bizim için önemlidir. 15 Temmuz gecesi, 'Bu ülkenin gençleri apolitiktir, memleket meseleleriyle uğraşmaz, boş işlerle uğraşır' diye acımasızca eleştirenler gördüler ki; göğsünü o tanklara, toplara, mermilere siper eden o gençler, hayatlarını seve seve verdi, bayrağını dalgalandırdı. Bu alçak darbe girişiminde şehit olan, bütün gençlerimiz de dahil hayatını kaybeden kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, fedakâr gazilerimize de sağlık, selamet diliyorum. AK Parti, ayrılıkçı, bölücü, vesayetçi fitne odaklarına karşı milletin kararlılığını temsil ediyor, bizler millet gücünün üstünde fâni bir güç tanımadığımız için Türkiye'nin en güçlü siyasi hareketi olduk. 15 yıldır yetkiyi aziz milletimiz veriyor, seçimlerde de milletimiz hesabını soruyor. Milletimiz, evet kararıyla istikrarı kalıcı hale getirecektir" dedi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekiminden sonra son buldu.

