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Yılın ilk ihracat rakamı açıklandı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 14:34
Yılın ilk ihracat rakamı açıklandı
Yılın ilk ihracat rakamı açıklandı
- Gaziantep'ten Ocak ayında yüzde 16 artışla 494 milyon dolarlık ihracat yapıldı
- GSO Yönetim Kurulu Başkanı Konukoğlu:
- "İhracat yeni yıla iyi başladı. Olumlu trendin önümüzdeki aylarda da sürmesini diliyoruz"
- "Değişen küresel ticaret şartları doğrultusunda ihracat politikalarını yeniden şekillendirmeliyiz''

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep ihracatı yeni yıla yükselişle başladı. Ocak ayında çift haneli artışla 494 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.
İhracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep'in Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16 oranında artışla toplam 493 milyon 909 bin dolarlık ihracat yaptığını ve en fazla ihracat yapan beşinci il konumunu koruduğunu bildirdi. Konukoğlu, geçen yılın Ocak ayı rakamının ise 426 milyon 670 bin dolar olduğunu anımsattı.Geçen yıl özellikle önemli pazarlarda ve komşu ülkelerde yaşanan sorunlar, ihracat birim fiyatındaki düşüş gibi başlıca nedenlerden dolayı gerileyen ihracatın, 2017 yılına iyi başladığını belirten Konukoğlu, olumlu trendin önümüzdeki aylarda da sürmesini temenni etti.
Suriye'de sağlanacak kalıcı bir çözümle Ortadoğu'nun yeniden istikrara kavuşmasının yanı sıra AB ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, Irak, İran, Rusya gibi ülkelerin Türkiye'nin ihracatı için büyük potansiyel taşıdığını belirten Konukoğlu, "Ekonomiyi büyütebilmek için daha fazla üretip, satmaya ihtiyacımız var. Hiçbir ihracat pazarımızı kaybetme lüksümüz yok. O nedenle, ekonomiye ve pazarlarımızın genişletilmesine öncelik vermeliyiz'' dedi.

"Hedef ve öncelikli pazarlar yeniden belirlenmeli"
GSO Başkanı Konukoğlu, küresel ekonomide korumacı ticaret politikalarının daha fazla öne çıkmasının, dış ticarette rekabet koşullarını zorlaştıracağına işaret etti. Dönemin ekonomik konjonktürüne göre hedef ve öncelikli pazarların yeniden belirlenmesinin, ihracat politikalarının yeniden şekillendirilmesinin önemini dile getiren Konukoğlu, "2017 yılına bazı sıkıntılarla girilmesine rağmen moralimizi yüksek tutuyoruz. Türkiye ekonomisinin potansiyeline inanıyoruz. Hükumetin, ihracatın artırılmasına yönelik aldığı bir dizi önlemlerin ve finansal desteklerin de ihracatımızı hızlandırmasını bekliyoruz. Gaziantep olarak,lokomotif şehirlerinden birisi olmanın önemli sorumluluklarını da yükleniyoruz. Her durumda üretim çarkımızı döndürmeye, ihracatımızı artırmaya çalışarak ülkemizin gücüne güç katmak istiyoruz. Bu doğrultuda hem mevcut pazarlarımızı koruyarak hem de yeni bakir pazarlara odaklanarak, dünya ticaret pastasından daha fazla pay almak ve ihracatımıza ivme katmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.
(KU-SD-Y)

01.02.2017 14:39:56 TSI
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