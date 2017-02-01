YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Kale'den esnaf ve taziye ziyareti

Başkan Kale'den esnaf ve taziye ziyareti



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın Cihanbeyli İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kale, esnaf ziyaretinde bulunarak alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti.

Cihanbeyli'de esnaf ziyaretlerine devam eden Belediye Başkanı Mehmet Kale, gerçekleştirecekleri çalışmaları anlatarak vatandaşın isteklerini de not aldırdı. Ziyaret esnasında açıklamalarda bulunan Başkan Kale, insan odaklı hizmet ürettiklerini belirterek, "Her şey vatandaşımızın yaşamını kolaylaştırmak için. Yapılan hizmetlerden dolayı vatandaşlarımızın memnuniyetini görmek bizi mutlu ediyor. Üretmiş olduğumuz projeler ve yapmış olduğumuz hizmetlerle Cihanbeyli'de hizmet çıtasını en üst seviyeye çıkardık. Sosyal ve Kültürel Belediyeciliğin sorumluluklarını yerine getirerek Cihanbeyli'yi yaşanabilir bir şehir haline getirdik. Bundan sonraki süreç içinde hizmetlerimiz tüm hızıyla devam edecek" dedi.

Başkan Kale, esnaf ziyaretinin ardından ise çeşitli mahallelerde vefat eden vatandaşların yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

(BG-AH-Y)



01.02.2017 14:40:18 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER