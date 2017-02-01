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Duyarlı vatandaştan örnek davranış

- Donmak üzere iken çocukların elinden aldığı yaralı "Alıç" kuşunu evinde baktıktan sonra yetkililere teslim etti



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'ın Erciş ilçesinde mahalle servis şoförlüğü yapan duyarlı vatandaş, donmak üzere iken çocukların elinden aldığı yaralı "Alıç" kuşunu evinde baktıktan sonra yetkililere teslim etti.

Erciş ilçesinde merkezden Akyoltepe mahallesinde servis şoförlüğü yapan Davut Yeşilırmak isimli duyarlı vatandaş, donmak üzere iken çocukların elinden aldığı "Alıç" kuşunu evine getirerek beslemeye başladı. Bir hafta sonra kandında yaranın olduğu fark eden Yeşilırmak, telefonunu yazarak sosyal medya üzerinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 14. Van Bölge Müdürlüğü'nün Facebook sayfasından, "Erciş'te oturuyorum bu "Alıç"ı yolda yaralı şekilde buldum bir haftadır bakıyorum tedavi gerekiyor mümkünse alırmısınız" yazdı. Konuya duyarsız kalmayan ekipler önce, "Davut bey ilginize teşekkürler. Ekibimiz yolda teslim almaya geliyorlar" cevabını yazdıktan sonra telefonla iletişime geçildi. Yeşilırmak ile bir araya gelen ekipler, kendinse teşekkür ederek yaralı kuşu aldılar.

İHA ekibinin telefonla ulaştığı duyarlı vatandaş Davut Yeşilırmak, "Merkez Akyoltepe mahallesi arası yolcu taşımacılığı yapıyorum. Yaklaşık bir hafta önce servise çıktığım sıra kuşu çocukların elinde gördüm. Soğuktan donmak üzere idi. Kuşu alıp evime götürdüm. Kendine geldiğinde kanadında bir sorun olduğunu fark ettim. Baktım ki kanadında yara var. Hemen ekiplerle iletişime geçerek kuşu onlara teslim ettim" dedi.

(EKİP-ŞAK-Y)



01.02.2017 14:41:03 TSI

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