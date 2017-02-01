01 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Duyarlı vatandaştan örnek davranış

01 Şubat 2017 Çarşamba, 14:35
Duyarlı vatandaştan örnek davranış
Duyarlı vatandaştan örnek davranış
- Donmak üzere iken çocukların elinden aldığı yaralı "Alıç" kuşunu evinde baktıktan sonra yetkililere teslim etti

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van'ın Erciş ilçesinde mahalle servis şoförlüğü yapan duyarlı vatandaş, donmak üzere iken çocukların elinden aldığı yaralı "Alıç" kuşunu evinde baktıktan sonra yetkililere teslim etti.
Erciş ilçesinde merkezden Akyoltepe mahallesinde servis şoförlüğü yapan Davut Yeşilırmak isimli duyarlı vatandaş, donmak üzere iken çocukların elinden aldığı "Alıç" kuşunu evine getirerek beslemeye başladı. Bir hafta sonra kandında yaranın olduğu fark eden Yeşilırmak, telefonunu yazarak sosyal medya üzerinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 14. Van Bölge Müdürlüğü'nün Facebook sayfasından, "Erciş'te oturuyorum bu "Alıç"ı yolda yaralı şekilde buldum bir haftadır bakıyorum tedavi gerekiyor mümkünse alırmısınız" yazdı. Konuya duyarsız kalmayan ekipler önce, "Davut bey ilginize teşekkürler. Ekibimiz yolda teslim almaya geliyorlar" cevabını yazdıktan sonra telefonla iletişime geçildi. Yeşilırmak ile bir araya gelen ekipler, kendinse teşekkür ederek yaralı kuşu aldılar.
İHA ekibinin telefonla ulaştığı duyarlı vatandaş Davut Yeşilırmak, "Merkez Akyoltepe mahallesi arası yolcu taşımacılığı yapıyorum. Yaklaşık bir hafta önce servise çıktığım sıra kuşu çocukların elinde gördüm. Soğuktan donmak üzere idi. Kuşu alıp evime götürdüm. Kendine geldiğinde kanadında bir sorun olduğunu fark ettim. Baktım ki kanadında yara var. Hemen ekiplerle iletişime geçerek kuşu onlara teslim ettim" dedi.
(EKİP-ŞAK-Y)

01.02.2017 14:41:03 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Van'da aranan 4 kişi yakalandı
YEREL

VAN'DA ARANAN 4 KİŞİ YAKALANDI

Suriyeli aileler sağlık taramasından geçiriliyor
YEREL

SURİYELİ AİLELER SAĞLIK TARAMASINDAN GEÇİRİLİYOR
Van'da silah kaçakçılığı operasyonu
YEREL

VAN'DA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU
Başkale'de kar temizleme çalışması
YEREL

BAŞKALE'DE KAR TEMİZLEME ÇALIŞMASI
Ehliyette e-sınav dönemi
YEREL

EHLİYETTE E-SINAV DÖNEMİ
Kurdukları &quot;otağ&quot;da Kırgız kültürünü tanıtıyorlar
YEREL

KURDUKLARI "OTAĞ"DA KIRGIZ KÜLTÜRÜNÜ TANITIYORLAR
Van'da terör operasyonu
YEREL

VAN'DA TERÖR OPERASYONU
Erciş'te içme suyu projesi toplantısı
YEREL

ERCİŞ'TE İÇME SUYU PROJESİ TOPLANTISI
Adalet Komisyon Başkanı Akıncı'dan Müftü Arvas'a ziyaret
YEREL

ADALET KOMİSYON BAŞKANI AKINCI'DAN MÜFTÜ ARVAS'A ZİYARET
Genel Sekreter Yaşar'dan avcıların ailelerine taziye ziyareti
YEREL

GENEL SEKRETER YAŞAR'DAN AVCILARIN AİLELERİNE TAZİYE ZİYARETİ
Tuşba Belediyesinin dil eğitim kursları devam ediyor
YEREL

TUŞBA BELEDİYESİNİN DİL EĞİTİM KURSLARI DEVAM EDİYOR
Erciş'te çöp ev boşaltıldı
YEREL

ERCİŞ'TE ÇÖP EV BOŞALTILDI
Doğu Anadolu'da kış
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA KIŞ
Van'da 'işletmelerde mesleki eğitim uygulaması' toplantısı
YEREL

VAN'DA 'İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM UYGULAMASI' TOPLANTISI
AK Parti'den referandum hazırlığı
YEREL

AK PARTİ'DEN REFERANDUM HAZIRLIĞI
Çaldıran'da muhtar ve kurum amirleri ile istişare toplantısı
YEREL

ÇALDIRAN'DA MUHTAR VE KURUM AMİRLERİ İLE İSTİŞARE TOPLANTISI
Kaymakam çığdan son anda kurtuldu
YEREL

KAYMAKAM ÇIĞDAN SON ANDA KURTULDU
Muş'ta terör operasyonları
YEREL

MUŞ'TA TERÖR OPERASYONLARI
Edremit Sevgi Evlerinde değerlendirme toplantısı
YEREL

EDREMİT SEVGİ EVLERİNDE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
DAKA'nın 2017 yılı ilk yönetim kurulu toplantısı yapıldı
YEREL

DAKA'NIN 2017 YILI İLK YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILDI
Edremit'te istişare toplantısı
YEREL

EDREMİT'TE İSTİŞARE TOPLANTISI
Van'daki bebek cinayeti
YEREL

VAN'DAKİ BEBEK CİNAYETİ
Van'da FETÖ operasyonu
YEREL

VAN'DA FETÖ OPERASYONU
Van'da FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

VAN'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI