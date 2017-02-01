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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Yollarda mahsur kalanlara Eyyübiye Belediyesi yetişti

01 Şubat 2017 Çarşamba, 14:36
Yollarda mahsur kalanlara Eyyübiye Belediyesi yetişti
Yollarda mahsur kalanlara Eyyübiye Belediyesi yetişti

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Eyyübiye Belediyesi, Şanlıurfa'da etkisini gösteren kar yağışından dolayı yaşanan mağduriyetlerin önüne geçerek vatandaşların takdirini topladı.
Yurt genelinde etkili olan ve Şanlıurfa'da da etkisini uzun bir aradan sonra gösteren kar yağışı beraberinde bazı mağduriyetleri de oluşturdu. Gündüz saatlerinde başlayan ve gece saatlerine kadar devam eden yağıştan dolayı oluşan mağduriyetlerin önüne geçmek için Eyyübiye Belediyesi ekipleri hummalı bir çalışma yürüttü. Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri koordineli bir çalışma ile mağduriyetlerin önüne geçti. Özellikle ana arterlerde ve sokaklarda küreme çalışması yapan ekipler oluşabilecek don olaylarının da önüne geçmeye çalıştı. Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2 greyder, 2 kepçe, 1 pikap, 2 traktör ve 2 kamyon ile ana arter ve sokaklarda küreme çalışması yaptı. Oluşabilecek don olaylarına karşı da hazırlıklı olan ekipler yine Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleriyle koordineli bir çalışma yürüterek yaklaşık 200 ton tuzlama çalışması yaptı. Oluşan kaygan zeminlerin vatandaşın sağlığını tehdit edebilecek duruma dönüşmemesi için yapılan tuzlama çalışması sabah saatlerine kadar devam etti. Temizlik İşleri müdürlüğü ekipleri kar yağışının başladığı andan itibaren sahaya inerek ana arter, sokak ve özellikle engebeli alanlarda tuzlama çalışması yaptı. 315 66 67 numaralı Turkuaz telefona mağduriyetlerini ileten vatandaşların imdadına da yetişen ekipler, vatandaşın da takdirini topladı. Özellikle TOKİ-Akabe çevre yolu ile Eyüp Peygamber Makamı Cezaevi yolunda mahsur kalan vatandaşlar Eyyübiye Belediyesine ulaştı. Vakit kaybetmeden mağduriyet yaşayan vatandaşa ulaşan ekipler, vatandaşların mağduriyetini giderdi. Kısa süre içinde kendilerine ulaşan ekiplere ve özellikle Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'ye teşekkür eden vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesinden dolayı yaşadıkları mutluluk yüzlerine de yansıdı.
(BB-SD-Y)

01.02.2017 14:41:20 TSI
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