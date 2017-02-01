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Dr. Ahmet Bozan, ASKF Başkanlığı'na adaylığını açıkladı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 14:37
Dr. Ahmet Bozan, ASKF Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
Dr. Ahmet Bozan, ASKF Başkanlığı'na adaylığını açıkladı

(Fotoğraflı)

Cemil Serezli
ADANA (İHA) - Adana Gençlik Spor Kulübü Başkanı ve Adana ASKF Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ahmet Bozan, Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.
Adana Öğretmenevi'nde basın toplantısı düzenleyerek önümüzdeki Eylül ayı içerisinde yapılması beklenen ASKF Başkanlığı için aday olduğunu belirten Dr.Bozan, "Daha Güçlü Kulüp, Daha Güçlü Altyapı, Daha Güçlü ASKF için" bu göreve talip olduğunu söyledi. Kurulduğu günden bu yana amacı Amatör Spor Kulüplerine destek vermek ve korumak olan Adana ASKF'nin kuruluşunda pay sahibi olan kurucu kulüpleri anmadan geçemeyeceğini vurgulayan Bozan, "Sıtma Gücü, Denizli Spor, Sağlık Spor, Emek Spor, Karşıyaka Spor, Tahsilli Spor, Akkapı Spor, Topraksu Spor, PTT Ziyapaşa Spor, Anadolu Spor, Nisangücü, Havuzlubahçe, Narlıca Spor, Et Balık Spor ve Gençlerbirliği kurucu kulüplerimizi saygıyla anıyor; Adana ASKF'nin kurulmasında çaba gösteren büyüklerimizi selamlıyorum. Amatör spora büyük hizmetleri olan ve şu an aramızda olmayan başta Tahir Boğa başkanım ve değerli belediye başkanımız Ahmet Cevdet Yağ olmak üzere ebediyete intikal etmiş değerli büyüklerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.
ASKF Başkan adayı Dr.Ahmet Bozan, açıklamasında şunları kaydetti:
"Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda 3 dönemdir aktif olarak görev yapmaktayım. Gelinen bu noktada amatör spor kulüplerimizin sorunlarını bizzat sahada yaşayan, eksikliklerini gören ve bu eksikliklerinin çözümü için projeler üretecek; birliktelik ve beraberlik duygusunu ön planda tutacak "Daha Güçlü Kulüp, Daha Güçlü Altyapı, Daha Güçlü ASKF için" Adana ASKF Başkanlığı'na spor kulüplerimiz adına adayım. Bu adaylık süresince sizlerinde bizzat şahit olacağı gibi amatör spor camiasının birlik ve bütünlük içinde daha gür sesli ve daha etkili olması için ben ve arkadaşlarım çaba sarf edeceğiz. Şunu özellikle belirtmek isterim ki artık ben değil biz olacağız. Kulüp değil bir bütün olarak ASKF olacağız. İlerleyen günlerde projelerimizi ve düşündüklerimizi bu işin asıl sahibi olan kulüplerimize anlatmaya çalışacağız. Onların fikirlerine, düşüncelerine ve sorunlarına ortak olacağız."
(CML-Y)

01.02.2017 14:42:02 TSI
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