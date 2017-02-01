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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Basketbolda ödül töreni yapıldı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 14:39
Basketbolda ödül töreni yapıldı
Basketbolda ödül töreni yapıldı

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya'da basketbol branşında çeşitli kategorilerde ödül töreni yapıldı. Basketbolda minik, küçük, yıldız, genç erkekler, minik, küçük, yıldız ve genç bayanlar müsabakaları sona erdi.
Atatürk Spor Salonu'nda yapılan ödül töreninde dereceye giren kulüp sporcuları ve idarecilerine başarı belgesi, madalya ve kupalarını Spor Şube Müdürü Ömer Dağdelen ve Basketbol İl Temsilcisi Erol Kılıçarslan verdi. Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğü Basketbol İl Temsilciliğinin 2017 yılı faaliyet programında yer alan, 31 Ekim 2016 - 01 Şubat 2017 tarihleri arasında düzenlenen minik, küçük, yıldız, genç erkekler ve minik, küçük, yıldız, genç bayan müsabakaları sona erdi. Atatürk Spor Salonunda yapılan ödül töreninde dereceye giren kulüp sporcuları ve idarecilerine başarı belgesi, madalya ve kupalarını Spor Şube Müdürü Ömer Dağdelen ve Basketbol İl Temsilcisi Erol Kılıçarslan verdi.
2016 - 2017 Yerel Ligler Tüm Kategoriler il sıralaması şöyle oldu:
"Minik Erkekler, Yıldızlar Basketbol Kulübü, Malatya Basketbol Kulübü, İnönü Üniversitesi Spor Kulübü, Küçük Erkekler, Parantez Koleji Spor Kulübü, Malatya Basketbol Kulübü, Konak Akademi Spor (A) Kulübü, Yıldız Erkekler, Malatya Basketbol Kulübü (A), Maraton Spor Kulübü, Kano Rafting Spor Kulübü, Genç Erkekler, Malatya B.Ş.B. Spor Kulübü, T.Ö.A Spor Kulübü, Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü, Büyük Erkekler, Kurhan Spor (A) Kulübü, İnönü Üniversitesi Spor Kulübü, Malatya Basketbol Kulübü Minik Bayanlar, Sancaktar Spor Kulübü, İnönü Üniversitesi Spor Kulübü, Maraton Spor Kulübü, Küçük Bayanlar, Konak Akademi Spor Kulübü, Royal Basketbol Kulübü, Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü, Yıldız Bayanlar, Konak Akademi Spor Kulübü, Royal Basketbol Kulübü, Maraton Spor Kulübü, Genç Bayanlar, Konak Akademi Spor (A) Kulübü, Sancaktar Spor Kulübü."
(SD-Y)

01.02.2017 14:44:43 TSI
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