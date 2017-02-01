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Güneydoğu ihracatında sevindiren artış

- Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Ocak Ayında 600 Milyon Dolarlık İhracat GerçekleştirildiGaziantep 493 Milyon 943 Bin Dolar İhracatla 5'nci Sırada

- GAİB Koordinatör Başkanı Çıkmaz:

- "Bölge ihracatçımız üretime, yatırıma ve ihracata devam edecek"



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GAZİANTEP (İHA) - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Abdülkadir Çıkmaz, Güneydoğu Anadolu Bölge ihracatının Ocak Ayında 600 Milyon Dolar, Gaziantep'in ise 493 Milyon 943 Bin Dolar ihracat gerçekleştirerek en fazla ihracat yapan iller arasında 5.sırada ki yerini koruduğunu söyledi. belirtti.

GAİB Başkanı Çıkmaz, yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen yeni yıla ihracat noktasında iyi başladıkların belirterek, artışın iş dünyasını mutlu ettiğini söyledi. Bölgeden yapılan ihracattaki artışın gelecek aylar için de umut ışığı olduğunu vurgulayan Çıkmaz, İlk aydaki artışın yıl boyunca devam etmesi için çalışacaklarını da sözlerine ekledi. Çıkmaz, "Geçen yıl zor şartlara rağmen ihracat yapan, bölgesine ve ülkesine değer katan ihracatçılarımız bu yıl daha çok çalışarak geçen yılın ihracatını geçmeye çalışacak. GAİB olarak 2017'yi atılım yılı ilan ettik. Bu sene yeni pazarlara ağırlık vererek ihracatımızı artırmak istiyoruz. Farklı kıtalara ürün satan ihracatçılarımız Türk ürünlerine karşı bakışı da değiştirdi. Elini taşın altına koyan, fedakârlıktan kaçınmayan iş dünyamızı tebrik ediyorum. Not indirimlerine rağmen yatırımlara devam edeceğiz. Bölge ihracatçımız üretime, yatırıma ve ihracata devam edecek. Kenetlenerek büyüyeceğiz ve ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.



Verileri üretici ve ihracatçıyı sevindirdi

Bölge ihracatının "atağa kalktığını" vurgulayan Çıkmaz, bu artışın yıl genelinde de artacağına dikkati çekti. Sadece bölge ihracatının değil, ülke ihracatının da arttığını ifade eden Çıkmaz, "Yılın büyük bir dilimini dünyayı karış karış gezen ihracatçılarımız bu yıl pazar gezilerine daha da ağırlık verecektir. Bu gezilerin semerelerini satışlarla yapıyoruz. Pazar analizine ve araştırmasına devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ocak ayında, 2016 yılının aynı dönemine ihracatın yüzde 16,8 artışla 618 milyon 53 bin dolar olduğunu belirten Çıkmaz, "Aynı ayda diğer ihracatçı birlikleri adına da 26 milyon 613 bin dolar ihracat yapıldı. Böylece birliğimiz ihracat kayıt işlem hacmi 644 milyon 666 bin dolar oldu" diye konuştu. Bölge ihracatında Ortadoğu ülkelerinin yüzde 54,6 payla ilk sırada yer aldığını belirten Çıkmaz, "İhracatımızda AB ülkeleri yüzde 18,2 payla ikinci ve Afrika ülkeleri yüzde 12,4 payla üçüncü sırada bulunmaktadır. Ocak ayında 159 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. Bu ülkelerden Irak, Suriye, ABD, Suudi Arabistan, İran, İtalya, Almanya, İngiltere, Sudan ve Belçika bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer almaktadır. Ayrıca, halı, iplikler, kumaşlar, değirmencilik ürünleri, pastacılık ürünleri, bitkisel yağlar, plastikler ve mamulleri, dış giyim, diğer gıda müstahzarları ile demir çelik mamulleri Bölgemizden en çok ihracatı gerçekleştirilen ürünler olmuştur" şeklinde konuştu.

Gaziantep 5'nci sıradaki yerini korudu

Gaziantep'in ihracatına da değinen Çıkmaz, şehrin ocak ayı ihracatının yüzde 15,8 artarak 493 milyon 943 bin dolar olduğunu kaydetti. Gaziantep'in bölgenin lokomotif ili olduğuna dikkati çeken Çıkmaz, "Gaziantep Ocak ayında 493 milyon 943 bin dolar ihracatla Türkiye'nin en çok ihracat yapan beşinci ili unvanını korudu. Şehrimizin ihracatında hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, tekstil ve hammaddeleri, halı, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri önde gelen sektörlerdir" diye konuştu.

(KU-SD-Y)



01.02.2017 14:47:56 TSI

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