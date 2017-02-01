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YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
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Çomaklı, tesisine kavuşuyor

01 Şubat 2017 Çarşamba, 14:44
Çomaklı, tesisine kavuşuyor
Çomaklı, tesisine kavuşuyor

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, Çomaklı Mahallesinde hizmet verecek olan Çomaklı sosyal tesisinin yapımını tamamladı.
Meram Belediyesi, ilçenin farklı mahallelerine tesisler kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Çomaklı Mahallesi'nde yapımı biten Çomaklı sosyal tesisi hizmet vermeye hazırlanıyor. Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, ihtiyaca karşılık verecek olan bir tesisi daha Meram'a kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Başkan Toru, "Çomaklı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan sosyal tesisimizde vatandaşlarımızın nişan ve düğünlerini gerçekleştireceği çok amaçlı salon yer alıyor. Bunun yanında kompleksimiz, hanımlar ve beyler için ayrı toplantı salonları, idari bölüm ve muhtar ofisinden oluşuyor" dedi.
Bölgenin ihtiyacı olan donatıları bu komplekste toplamayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Toru, "5580 metrekarelik arsa üzerinde bulunan Zemin+1 kattan oluşan 780 metrekarelik inşaat alanına sahip kompleksimizin yapımı tamamlandı ve kısa süre içinde vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayacak. Tesisimiz Meram'a hayırlı olsun" şeklinde konuştu.
(US-AH-Y)

01.02.2017 14:49:51 TSI
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