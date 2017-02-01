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Kiremitci, karla mücadele bilançosunu açıkladı



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ERZURUM (İHA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Rıza Kiremitci, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele bilançosunu açıkladı.

İl genelinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Genel Sekreter Kiremitci, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Karı nimet olarak gördüklerini ifade eden Kiremitci, "Erzurum karla başka bir güzel. Kar, Erzurum'a çok yakışıyor. Birçok yerde kar zahmet gibi görünüyor ama biz nimet olarak görüyoruz. Kayak sezonuyla karın güzelliklerinden istifade ediyoruz" dedi. 24 saat boyunca ekiplerin mücadeleye devam ettiğini ifade eden Kiremitci, vatandaşların ihbarlarının da anında değerlendirildiğini kaydetti. Kiremitci, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hem şehir içinde hem de ilçe ve mahalle yollarımızda karla mücadele çalışmalarımız sürüyor. Şuan bütün caddelerimiz açık. 24 saat mücadelemiz devam ediyor. Hem çalışıyor hem de şehirde toplanan kar kütlelerini başka yerlere naklediyoruz. Şuana kadar 280 bin ton civarında kar naklettik. Karla mücadeleye 1 yılda 56 milyon harcandı. Bu çok önemli bir rakam Bu biriken karları hem trafiğe hem de yaşama engel olmayacak yerlere taşıyoruz. Bu noktada da vatandaşlarımızdan olumlu tepkiler alıyoruz. Kırsalda da ekiplerimiz 24 saat çalışıyor. Büyükşehir'in karla mücadele ekipleri toplamda 675 personel ve 172 araçla il genelinde karla etkin bir şekilde mücadele ediyor. Bunun yanında da araçlarımızın yetmediği durumda kiralık araçlarla karla mücadeleyi sürdürüyoruz. Hemşerilerimize ulaşım noktasında sıkıntı yaşatmıyoruz. Şuana kadar 5 bin ton tuz kullandık. Gerekli hallerde solüsyon da kullanıyoruz. 2 gündür kar yağıyor. Karın sıkıntı oluşturduğu yerlere de hemen müdahale ediyoruz."

(AA-AA-Y)



01.02.2017 14:50:05 TSI

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