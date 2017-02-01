01 ŞUBAT 2017
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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Türkiye'nin yüzde 2.76'sı Adana'da yaşıyor

01 Şubat 2017 Çarşamba, 14:45
Türkiye'nin yüzde 2.76'sı Adana'da yaşıyor
Türkiye'nin yüzde 2.76'sı Adana'da yaşıyor
- Son yapılan nüfus sayımına göre Adana'nın nüfusu, 2 milyon 201 bin 670 kişiye ulaştı. Kent nüfusunun yüzde 50.02'sini erkekler, geriye kalan 49.98'ini de kadınlar oluşturdu
- TÜİK Adana Bölge Müdürü Durmuş Ali Şahin, kentte kilometrekare başına düşen nüfusun 158 kişi olduğunu belirtti

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürü Durmuş Ali Şahin, son yapılan nüfus sayımına göre Adana'nın nüfusunun, 2 milyon 201 bin 670 kişiye ulaştığını söyledi. Kentte kilometrekare başına 158 kişi düştüğüne işaret eden Şahin, Türkiye'deki toplam nüfusun da yüzde 2.76'sının yine Adana'da ikamet ettiğini söyledi.

Nüfusun yüzde 50.02'si erkek
'Nüfus Kayıt Sistemi'nin, 31 Aralık 2016 tarihinde açıklanan sonuçlarını değerlendiren Durmuş Ali Şahin, 2 milyon 201 bin 670 kişiye ulaşan Adana nüfusunun yüzde 50.02'sine denk gelen bir milyon 101 bin 340 kişinin 'erkek', geriye kalan yüzde 49.98'inin (bir milyon 100 bin 330 kişi) de 'kadın' olduğu bilgisini verdi. Şahin, yeni idari yapılanmaya göre Adana nüfusunun tamamının, Büyükşehir sınırları içerisinde yaşadığını belirtti.

Genç nüfusun oranı yüzde 15.99
Adana'nın, büyükşehir belediye nüfusları arasında Türkiye'de 6. sırada olduğuna işaret eden Şahin, Türkiye nüfusunun yüzde 16.27'sine denk gelen 12 milyon 989 bin 42 kişinin, 15-24 yaş grubunda yer alan 'genç nüfus' olarak öne çıktığını, Adana'da da bu oranın yüzde 15.99 olduğunu vurguladı. Şahin, Adana'daki 'genç nüfus'un da son yapılan nüfus sayımına göre 352 bin 16 kişiye ulaştığına dikkat çekti.

Adana'daki ortanca yaş: 30.7
2016 yılında Türkiye'deki yıllık nüfus artış hızının binde 13.5 iken, Adana'da binde 8.4 olarak ölçüldüğünü dile getiren Durmuş Ali Şahin, Adana'nın aynı zamanda da yıllık artış hızı bakımından 81 il arasında 55. basamakta yer aldığını belirtti. Şahin, Adana'da ortanca yaşın erkeklerde 30.1, kadınlarda da 31.3 olarak ölçüldüğünü, genel ortalamanın da 30.7 olduğunu ifade ederek, Türkiye'de 'ortanca yaş'ın da 31.4 olduğunu hatırlattı.

Kilometrekareye 158 kişi düşüyor
Nüfus yoğunluğunun Türkiye genelinde 104 kişi olduğuna dikkat çeken TÜİK Adana Bölge Müdürü Durmuş Ali Şahin, Adana 158 olan nüfus yoğunluğu ile 81 il içerisinde 13. Sırada yer alırken, Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu yorumunu yaptı. Şahin, "Yüzölçümü büyüklüğüne göre ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 56, yüzölçümü en küçük olan Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise, 285 olarak ölçüldü" dedi.
(ADN-Y)

01.02.2017 14:50:59 TSI
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