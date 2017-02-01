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Artvin'den Tokat'a atanan Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan'dan gazetecilere veda ziyareti



(Fotoğraflı)



Hasan Fehmi Demir

ARTVİN (İHA) - Tokat Başsavcılığı'na atanan, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, Artvin Gazeteciler Cemiyeti (AGC)'ye veda ziyaretinde bulundu.

Uzun süredir Artvin'de görev yapan Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, Artvin'e güzel hizmetler geleceğine inandığını ifade eden Başsavcı Turhan, "Görev yaptığınız şehre nasıl baktığınız önemli, burada sıcakkanlı ve samimi insanlarla güzel zaman geçirdik. Artvin'den güzel hatıralarla ayrılacağız. Basın mensubu arkadaşlarımızla birlikte sorunsuz başarılı çalışmalar gerçekleştirdik. Emeklerinden dolayı sizlerin vasıtasıyla hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

Artvin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Alkan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Artvin için verdiği emeklerden dolayı kendisine teşekkür etti. Alkan, başsavcı Aydın Turhan'a yeni görev yerinde başarılar diledi.

(HFD-EK-Y)



01.02.2017 14:51:05 TSI

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