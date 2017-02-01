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YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
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HAKAPAD heyetinden İHA'ya ziyaret

01 Şubat 2017 Çarşamba, 14:49
HAKAPAD heyetinden İHA'ya ziyaret
HAKAPAD heyetinden İHA'ya ziyaret

HAKKARİ (İHA) - Hakkari Aşçılar ve Pastacılar Derneği (HAKAPAD) Başkanı Necmettin Kurt ve beraberindeki üyeler, İhlas Haber Ajansı (İHA) Hakkari Temsilcisi Feyzullah Taş'ı ziyaret ettiler.
Mutfak kültüründe adında sıkça söz ettiren ve Türkiye'nin değişik illerinde düzenlenen yemek yarışmalarında altın madalya kazanan HAKAPAD üyesi aşçılar, derneklerini tanıtmak için çeşitli ziyaretlerde bulunduklarını söyledi. Çeşitli ziyaretlerde bulunarak yörenin yemeklerini en iyi bir şekilde tanıtmak için fikir alışverişi yaptıklarını dile getiren Necmettin Kurt, "Hakkari Aşçılar ve Pastacılar Derneği olarak, ilimizde aşçılık ve pastacılık sanatını, aşçının ve pastacının gelişmesine katkı sağlamak, ülke mutfağımıza ve yöresel mutfaklarımıza ait değerleri günümüz yaşam standartlarına uygun bir hale getirip koruma altına almak istiyoruz. Türkiye'deki aşçılar ve pastacılar ile Hakkari'de meslek hayatına devam eden aşçı ve pastacılar arasında meslek ve sosyal dayanışmayı arttırmak, hizmet konuları doğrultusunda çalışma yapan kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve destek olmayı amaçlıyoruz. Bazı üyelerimiz ile birlikte Hakkari'deki kamu kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere birçok sivil toplum örgütünü ziyaret ettik. Hakkari'nin çok iyi tanıtılması lazım. Hakkari; yaylası, şelaleleri, yöresel yemekleri ve kültürü ile tam bir cennet ildir. İlimizi her platformumda çok iyi tanıtmamız lazım. Aşçılar olarak üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz" dedi.
(FT-MSA-Y)

01.02.2017 14:54:28 TSI
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