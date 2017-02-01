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Adana'ya bir diş merkezi daha

- AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 8 milyon lira yatırımla yapılan 50 ünitelik Yüreğir Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin 15 Şubat 2018 tarihinde bitirileceğini belirtti



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ADANA (İHA) - AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 8 milyon lira yatırımla temel atma aşamasında olan 50 ünitelik Yüreğir Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi inşaatının 15 Şubat 2018 tarihinde bitirileceğini söyledi.

Prof. Dr. Ünüvar, Adana'nın sağlık turizmi potansiyeline vurgu yaparak, kentte özel sektörde 427, kamuda 157, üniversitede de 143 ünite olmak üzere toplam 727 ünitenin ağız ve diş tedavilerinde kullanıldığını belirterek, geçtiğimiz yıl Fatma Kemal Timuçin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ni de açarak vatandaşlara kazandırdıklarını hatırladı.

Adana'ya bir ağız ve diş sağlığı merkezi daha kazandıracaklarını açıklayan Ünüvar, şu bilgileri aktardı:

"Yüreğir Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi inşaatı bittiğinde 50 ünite ile Adana sağlık hizmet sunucularına eklenecektir. 2018 yılında inşallah inşaatın bitmesi ile Adana ilimizde toplam 777 ünite ile Ağız ve Diş Sağlığı hizmetleri en kaliteli şekilde sunulmaya devam edilecek. Geçtiğimiz aylarda yaklaşık 8 milyon TL bedel ile ihalesi gerçekleşmiş ve ihaleyi alan firmaya 20 Ocak 2017 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İnşaat şuan temel atma safhasında olup sözleşme gereği 15 Şubat 2018 tarihinde bitirilerek Sağlık Bakanlığına teslim edilmesi planlanmaktadır. Merkezimizin tedavi ve koruyucu sağlık hizmetleri alanında Adanamız'a büyük katkıları olacağı inancındayım."

Ünüvar, sağlık hizmetlerinin daha kaliteli ve daha ulaşılabilir hale getirmek için sonsuz destek gördüğünü söylediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Sayın Binali Yıldırım ve Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep Akdağ'a teşekkür etti.

(NPR-Y)



01.02.2017 14:54:40 TSI

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