Eskişehir SGK İl Müdürlüğü'nde "Kan Bağışı Kampanyası" gerçekleştirildi
(Fotoğraflı)
ESKİŞEHİR (İHA) - Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) Eskişehir İl Müdürlüğü ve Türk Kızılayı Eskişehir Şubesi tarafından kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.
SGK Eskişehir İl Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen kampanyaya, SGK personeli ve vatandaşların gösterdiği yoğun ilgiden duydukları memnuniyeti dile getiren Kızılay görevlileri, SGK Eskişehir İl Müdürlüğü yetkilileri nezdinde tüm katılımcılara teşekkür etti.
(İHA-KÇ)
01.02.2017 14:56:13 TSI
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