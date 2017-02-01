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'Fabrikada Buluşalım' Toplantılarının İlki Gerçekleştirildi

01 Şubat 2017 Çarşamba, 14:52
'Fabrikada Buluşalım' Toplantılarının İlki Gerçekleştirildi
'Fabrikada Buluşalım' Toplantılarının İlki Gerçekleştirildi

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Üniversite Sanayi Araştırma İşbirliği Vakfı (ÜSAİV) faaliyetleri kapsamında, sektöre katkı sunabilecek akademisyenlerin katılımı ile 'Fabrikada Buluşalım' toplantılarının ilki gerçekleştirildi.
Kayseri Sanayi Odası'nın destekleriyle, Üniversite Sanayi Araştırma İşbirliği Vakfı'nın organizasyonunda, Erciyes Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi hocalarından oluşan heyet Kayseri Ulaşım A.Ş.'yi ziyaret etti. Burada işletme hakkında detaylı bilgiler alan heyet, yetkililerle karşılıklı fikir alış verişinde bulunarak, işbirliği yapabilecekleri başlıkları belirledi.
Toplantıya ÜSAİV Yönetim Kurulu Başkanı ve Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ileKayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu da katıldı.
ÜSAİV Yönetim Kurulu Başkanı ve Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, üniversite ve sanayinin birbirlerini tanıyıp daha iyi anlamasına vesile olacak bu toplantıya ev sahipliği yaptıklarından dolayı Genel Müdür Feyzullah Gündoğdu'ya teşekkür etti.
Birlikte çalışabilmek için önce her iki tarafın birbirini anlaması ve sorunları ortaya koyması gerektiğini ifade eden Başkan Büyüksimitci, "Bugün dünyada endüstri 4.0 konuşuluyor. Ülke olarak biz daha 2.0 ile 3.0 arasındayız. Dünyanın en önde gelen markaları belli projelerde beraber çalışabiliyorlar. Gelişmiş ülkelerin sanayilerine baktığımız zaman doktoralı hatta profesör olmuş birçok mühendis çalıştığını görüyoruz. Bizimde bir yerden başlamamız lazım. Kuralları doğru koyarsak, bizimde birlikte iş yapabileceğimize inanıyorum" dedi.
Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu ise, böyle bir platformu oluşturmalarından dolayı Başkan Büyüksimitci'ye teşekkür etti.
Dünyanın geldiği noktada işletmelerin artık tek başlarına ciddi başarılara imza atmalarının mümkün olmadığını ifade eden Genel Müdür Gündoğdu, şirket olarak kendilerinin birtakım üniversitelerle beraber çalıştıklarını belirterek, bu işbirliğinin artırılmasının kendilerine çok büyük faydalar sağlayacağını sözlerine ekledi.
(SK)

01.02.2017 14:57:15 TSI
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